AUA streicht wegen Betriebsversammlung 92 Flüge

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal bleiben Geschäftsführung und Belegschaft auf Kollisionskurs. Nach dem 36-stündigen Streik in der vergangenen Woche fallen heute (Donnerstag) wegen einer Betriebsversammlung neuerlich 92 Flüge aus, 8.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft vida schließt auch weitere Streiks nicht aus - nächste Woche soll weiterverhandelt werden.

Vermisstes Mädchen in Serbien laut Medien bei Unfall getötet

Wien/Belgrad - Im Vermisstenfall um ein kleines Mädchen in Serbien sollen zwei festgenommene Männer die Tötung des Kleinkindes bei einem Unfall gestanden haben. Sie gaben an, die fast Zweijährige mit ihrem Dienstauto überfahren und die Leiche bei einer illegalen Mülldeponie abgelegt zu haben, berichteten serbische Online-Medien am Donnerstag. Zuvor hatte die Wiener Polizei bestätigt, dass es sich bei einem am Karsamstag in Wien gefilmten Mädchen nicht um die Gesuchte handelt.

Stoltenberg pocht zu NATO-Jubiläum auf Geschlossenheit

Brüssel/London - Die NATO hat am Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg den Zusammenhalt zwischen Nordamerika und Europa ein. "Zwei Weltkriege, der Kalte Krieg und jede Herausforderung, mit der wir seitdem konfrontiert waren, haben uns gelehrt, dass wir einander brauchen", sagte der Norweger vor den versammelten Außenministern der 32 Bündnisstaaten.

Journalistin Föderl-Schmid kann Doktortitel behalten

Wien - Das Ergebnis der Überprüfung der Dissertation der stv. Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" und Ex-"Standard"-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid aus dem Jahr 1996 durch die Uni Salzburg liegt vor: Demnach sei "kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten" festzustellen gewesen, wie die Uni am Donnerstagvormittag mitteilte.

Tote bei schweren Gefechten im Iran

Teheran - Im Südosten des Irans haben Militante einen Großangriff auf Stützpunkte der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) verübt. 16 Angreifer und 11 Sicherheitskräfte seien getötet worden, berichteten die staatlichen Nachrichtenagenturen IRNA und Tasnim am Donnerstag. Die Attacken erfolgten in der Nacht auf Donnerstag auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Chahbahar der Provinz Sistan und Baluchistan. Die Rede war von einem "vereitelten Terrorangriff".

Wissenschaft-Protest gegen ÖVP-Klimapolitik in Wien

Wien - Rund 100 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben sich am Donnerstag in der Früh vor der ÖVP-Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse versammelt, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung von VP-Kanzler Karl Nehammer zu protestieren. Unter dem Motto "Sicherheitsrisiko Klimakrise: Sachverstand statt Hausverstand" übten die "Scientists For Future" scharfe Kritik, speziell an der Volkspartei, die zu einer "klimaleugnenden Bewegung", geworden sei, wie erklärt wurde.

Mordversuchsprozess nach Messerangriff auf Ehefrau

Wels - Weil er Ende Oktober in Laakirchen (Bezirk Gmunden) seine Ehefrau mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben soll, hat sich ein 66-Jähriger am Donnerstag wegen versuchten Mordes verantworten müssen. Vor dem Geschworenengericht in Wels bekannte er sich der absichtlichen Körperverletzung schuldig, bestritt jedoch die Tötungsabsicht, von der in der Anklage die Rede ist.

Betrug mit EU-Geldern: 600 Millionen Euro beschlagnahmt

Venedig - Die Finanzpolizei von Venedig hat einen groß angelegten Betrug mit Geldern aus dem von der EU finanzierten Konjunkturplan "Next Generation EU" aufgedeckt. 23 Haftbefehle wurden erlassen, mehr als 600 Mio. Euro wurden beschlagnahmt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Mehrere europäische Länder, darunter österreichische, slowakische und rumänische Polizeikräfte, seien an den Ermittlungen beteiligt.

