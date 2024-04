Müller putzt sich in COFAG-Ausschuss an Schmid ab

Wien - Der ehemalige Sektionschef im Finanzministerium und nunmehrige FMA-Chef Eduard Müller ist am Donnerstag im COFAG-U-Ausschuss unter anderem zu Steuerverfahren der Signa-Gruppe und mutmaßliche Interventionen befragt worden. Müller dementierte, für Ren� Benko interveniert zu haben, und betonte, sich im damaligen Generalsekretär Thomas Schmid getäuscht zu haben. Schmid habe im Hintergrund die Fäden gezogen.

Vermisstes Mädchen in Serbien laut Medien bei Unfall getötet

Wien/Belgrad - Im Vermisstenfall um ein kleines Mädchen in Serbien sollen zwei festgenommene Männer die Tötung des Kleinkindes bei einem Unfall gestanden haben. Sie gaben an, die fast Zweijährige mit ihrem Dienstauto überfahren und die Leiche bei einer illegalen Mülldeponie abgelegt zu haben, berichteten serbische Online-Medien am Donnerstag. Zuvor hatte die Wiener Polizei bestätigt, dass es sich bei einem am Karsamstag in Wien gefilmten Mädchen nicht um die Gesuchte handelt.

Stoltenberg pocht zu NATO-Jubiläum auf Geschlossenheit

Brüssel/London - Die NATO hat am Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg den Zusammenhalt zwischen Nordamerika und Europa ein. "Zwei Weltkriege, der Kalte Krieg und jede Herausforderung, mit der wir seitdem konfrontiert waren, haben uns gelehrt, dass wir einander brauchen", sagte der Norweger vor den versammelten Außenministern der 32 Bündnisstaaten.

Kanzler Nehammer von Frankreichs Präsident Macron empfangen

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag seinen ersten bilateralen Arbeitsbesuch in Frankreich absolviert. Am frühen Nachmittag wurde er von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elys�e-Palast in der Pariser Innenstadt empfangen. In gemeinsamen Pressestatements betonten sowohl Macron als auch Nehammer die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

25-Jähriger stürzt bei Tiroler Apr�s-Ski-Lokal ab - tot

St. Anton am Arlberg - Ein 25-jähriger Norweger ist in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) nach dem Besuch eines Apr�s-Ski-Lokales rund 50 Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einer Urlaubergruppe unterwegs gewesen und alleine im Lokal zurückgeblieben, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF Tirol. Weil er nicht in die Unterkunft kam, machten sich seine Freunde auf die Suche und entdeckten die Leiche Mittwochmittag.

Güngör will nicht in Raabs "Leitkultur"-Expertenrat sitzen

Wien - Soziologe und Politikberater Kenan Güngör hat nach einer ersten Sitzung entschieden, nicht für den Expertenrat zur Ausgestaltung einer österreichischen "Leitkultur" zur Verfügung zu stehen. Die Initiatorin, Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP), habe dort zwar sehr bedacht über das Thema gesprochen. Die Kampagne der ÖVP mit ihren "unsäglichen" Sujets polarisiere aber mehr als sie zusammenführe. Außerdem sei schon der nebulöse Begriff "Leitkultur" problematisch.

Passagierfähre in Thailand in Brand

Bangkok - Auf einer Fähre zur beliebten thailändischen Urlaubsinsel Koh Tao ist Donnerstagfrüh (Ortszeit) ein Brand ausgebrochen. Zu dem Feuer sei es wenige Kilometer vor der Anlegestelle im Maschinenraum des Schiffs gekommen, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" in Berufung auf die Einsatzkräfte. Mehr als 100 waren Menschen an Bord. Wie das Außenministerium der APA am Nachmittag erklärte, seien jedoch keine Österreicherinnen und Österreicher darunter gewesen.

Klimawandel verstärkt Gesundheitsprobleme

Bern - Der Klimawandel schadet dem Immunsystem. Einer neuen internationalen Studie mit Schweizer Beteiligung zufolge verstärken Klimaerwärmung, Luftverschmutzung und der Rückgang der Artenvielfalt Gesundheitsprobleme wie Asthma, Allergien und Krebs. "Der Klimawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die Gesundheit von Menschen, Tieren und das gesamte Ökosystem dar", schrieb das Forschungsteam in der Studie.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red