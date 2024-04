AUA-Gehaltsverhandlungen werden am Montag fortgesetzt

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal hat die Belegschaft am Donnerstag noch einmal Druck gemacht und demonstriert, dass sie es ernst meint: 92 Flüge fielen wegen einer Betriebsversammlung aus. Am Montag soll nun weiterverhandelt werden. "Würden es die AUA-Manager mit ihrem Angebot für 18 respektive 28 Prozent Erhöhung ernst meinen, würde man rasch zu einem Ergebnis kommen", sagte Vida-Chef Roman Hebenstreit nach der Betriebsversammlung zur APA.

Stoltenberg pocht zu NATO-Jubiläum auf Geschlossenheit

Brüssel/London - Die NATO hat am Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg den Zusammenhalt zwischen Nordamerika und Europa ein. "Zwei Weltkriege, der Kalte Krieg und jede Herausforderung, mit der wir seitdem konfrontiert waren, haben uns gelehrt, dass wir einander brauchen", sagte der Norweger vor den versammelten Außenministern der 32 Bündnisstaaten.

Kanzler Nehammer von Frankreichs Präsident Macron empfangen

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Donnerstag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elys�e-Palast in der Pariser Innenstadt empfangen worden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden immer enger, betonte Macron. Bei einem gemeinsamen Pressestatement bezeichnete Nehammer Macron als Verbündeten bei EU-Themen, vor allem in punkto Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung.

Dänemark warnt Schiffe vor Passage durch Großen Belt

Kopenhagen - Die dänische Seeschifffahrtsbehörde hat Schiffe vor der Durchfahrt durch den Großen Belt gewarnt. Es bestehe Gefahr durch herabfallende Raketentrümmer, teilte die nationale Behörde am Donnerstag mit. "Schiffe werden gebeten, die Gegend nicht zu durchqueren und notfalls zu ankern." Die Meerenge des Großen Belts ist der wichtigste Seezugang zur Ostsee. In der Gegend fand eine Marineübung statt. Ob die Warnung der Behörde in Zusammenhang mit dem Manöver stand, war nicht klar.

25-Jähriger stürzt bei Tiroler Apr�s-Ski-Lokal ab - tot

St. Anton am Arlberg - Ein 25-jähriger Norweger ist in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) nach dem Besuch eines Apr�s-Ski-Lokales rund 50 Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einer Urlaubergruppe unterwegs gewesen und alleine im Lokal zurückgeblieben, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF Tirol. Weil er nicht in die Unterkunft kam, machten sich seine Freunde auf die Suche und entdeckten die Leiche Mittwochmittag.

Güngör will nicht in Raabs "Leitkultur"-Expertenrat sitzen

Wien - Soziologe und Politikberater Kenan Güngör hat nach einer ersten Sitzung entschieden, nicht für den Expertenrat zur Ausgestaltung einer österreichischen "Leitkultur" zur Verfügung zu stehen. Die Initiatorin, Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP), habe dort zwar sehr bedacht über das Thema gesprochen. Die Kampagne der ÖVP mit ihren "unsäglichen" Sujets polarisiere aber mehr als sie zusammenführe. Außerdem sei schon der nebulöse Begriff "Leitkultur" problematisch.

Passagierfähre in Thailand in Brand

Bangkok - Auf einer Fähre zur beliebten thailändischen Urlaubsinsel Koh Tao ist Donnerstagfrüh (Ortszeit) ein Brand ausgebrochen. Zu dem Feuer sei es wenige Kilometer vor der Anlegestelle im Maschinenraum des Schiffs gekommen, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" in Berufung auf die Einsatzkräfte. Mehr als 100 waren Menschen an Bord. Wie das Außenministerium der APA am Nachmittag erklärte, seien jedoch keine Österreicherinnen und Österreicher darunter gewesen.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin leicht im Plus gezeigt. Der ATX gewann 0,33 Prozent auf 3.563 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine leicht freundliche Anlegerstimmung zu beobachten. Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an Handelsimpulsen und ein ruhiges Aktiengeschäft. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,47 Prozent.

