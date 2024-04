Müller putzt sich in COFAG-Ausschuss an Schmid ab

Wien - Der ehemalige Sektionschef im Finanzministerium und nunmehrige FMA-Chef Eduard Müller ist am Donnerstag im COFAG-U-Ausschuss unter anderem zu Steuerverfahren der Signa-Gruppe und mutmaßliche Interventionen befragt worden. Müller dementierte, für Ren� Benko interveniert zu haben, und betonte, sich im damaligen Generalsekretär Thomas Schmid getäuscht zu haben. Schmid habe im Hintergrund die Fäden gezogen.

AUA-Gehaltsverhandlungen werden am Montag fortgesetzt

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal hat die Belegschaft am Donnerstag noch einmal Druck gemacht und demonstriert, dass sie es ernst meint: 92 Flüge fielen wegen einer Betriebsversammlung aus. Am Montag soll nun weiterverhandelt werden. "Würden es die AUA-Manager mit ihrem Angebot für 18 respektive 28 Prozent Erhöhung ernst meinen, würde man rasch zu einem Ergebnis kommen", sagte Vida-Chef Roman Hebenstreit nach der Betriebsversammlung zur APA.

Die NATO feiert ihren 75. Geburtstag - Russland klagt an

Brüssel/London - Im Schatten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die NATO ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die 32 Außenminister schworen sich dabei am Donnerstag auf die Fortsetzung der gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung gegen Russland ein. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte das Bündnis "das stärkste, beständigste und erfolgreichste" der Geschichte. "Am Anfang hatten wir zwölf Mitglieder. Heute sind wir 32. Wir müssen also etwas richtig machen", sagte er.

Gleichaltrige prügeln Schülerin in Frankreich fast tot

Montpellier - Ein brutaler Angriff auf eine Schülerin in Montpellier hat Frankreich erschüttert. Bildungsministerin Nicole Belloubet sagte am Donnerstag im Sender BFMTV: "Es gibt keine Worte, um den Schock zu beschreiben, den wir alle verspürt haben." Die 13- oder 14-jährige Schülerin, die am Dienstag mit Schlägen lebensgefährlich verletzt wurde, habe unglaubliche Gewalt erlebt. "Das ist absolut nicht zu entschuldigen und abscheulich."

Nehammer und Macron demonstrieren Einigkeit in Paris

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Donnerstag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elys�e-Palast in der Pariser Innenstadt empfangen worden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden immer enger, betonte Macron. Bei einem gemeinsamen Pressestatement bezeichnete Nehammer Macron als Verbündeten bei EU-Themen, vor allem in punkto Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung.

RBI-Chef Strobl sieht Strabag-Russland-Deal auf Schiene

Wien/Moskau - Die Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International (RBI) ist am Donnerstag im Zeichen des geplanten Strabag-Russland-Deals gestanden. CEO Johann Strobl sieht die Transaktion, mit der das Institut eingefrorene Gewinne aus Russland holen will, auf Kurs. "Wir glauben weiterhin, dass eine derartige Transaktion zulässig und möglich ist." Der Deal wäre ein "Zwischenschritt" mit Blick auf den Abbau des Engagements in dem Land. Einen Zeitpunkt für den Vollzug nannte er nicht.

Deutsche Schauspielerin Vera Tschechowa gestorben

Berlin - Die deutsche Schauspielerin Vera Tschechowa ist tot. Sie sei am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte die Agentur Ute Nicolai der dpa in Berlin am Donnerstag unter Berufung auf die Familie mit. In ihrer jahrzehntelangen Film- und Fernsehkarriere war Tschechowa von den 1950ern bis zu den 1990er-Jahren in fast 100 Rollen zu sehen. Hinzu kamen sehr viele Engagements an großen deutschen Theaterbühnen.

Dänemark sperrt Großen Belt wegen defektem Raketenwerfer

Kopenhagen - Wegen eines defekten Raketenwerfers auf einem dänischen Kriegsschiff musste am Donnerstag der Flug- und Schiffsverkehr im Großen Belt gesperrt werden. Die nationale Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern und rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren und notfalls zu ankern. Das dänische Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,59 Prozent auf 3.572 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine freundliche Anlegerstimmung zu beobachten. Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an Handelsimpulsen und ein ruhiges Aktiengeschäft. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. voestalpine gewannen 2,2 Prozent und Verbund-Titel um 1,9 Prozent.

