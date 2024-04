Müller putzt sich in COFAG-Ausschuss an Schmid ab

Wien - Der ehemalige Sektionschef im Finanzministerium und nunmehrige FMA-Chef Eduard Müller ist am Donnerstag im COFAG-U-Ausschuss unter anderem zu Steuerverfahren der Signa-Gruppe und mutmaßliche Interventionen befragt worden. Müller dementierte, für Ren� Benko interveniert zu haben, und betonte, sich im damaligen Generalsekretär Thomas Schmid getäuscht zu haben. Schmid habe im Hintergrund die Fäden gezogen.

Die NATO feierte ihren 75. Geburtstag

Brüssel/London - Im Schatten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die NATO ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die 32 Außenminister schworen sich dabei am Donnerstag auf die Fortsetzung der gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung gegen Russland ein. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte auch mit deutlichen Worten vor einem Scheitern der Unterstützungsbemühungen für die von Russland angegriffene Ukraine.

AUA-Gehaltsverhandlungen werden am Montag fortgesetzt

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal hat die Belegschaft am Donnerstag noch einmal Druck gemacht und demonstriert, dass sie es ernst meint: 92 Flüge fielen wegen einer Betriebsversammlung aus. Am Montag soll nun weiterverhandelt werden. "Würden es die AUA-Manager mit ihrem Angebot für 18 respektive 28 Prozent Erhöhung ernst meinen, würde man rasch zu einem Ergebnis kommen", sagte Vida-Chef Roman Hebenstreit nach der Betriebsversammlung zur APA.

Salzburger Festspiele: Intendant Hinterhäuser wiederbestellt

Salzburg - Markus Hinterhäuser bleibt fünf weitere Jahre Intendant der Salzburger Festspiele. Der 66-Jährige hat sich am Donnerstag in einem Hearing vor dem Festspiel-Kuratorium klar durchgesetzt. Sein Vertrag läuft zwar erst Ende September 2026 aus, wegen der Vorlaufzeiten für das Festspielprogramm 2027 war es aber frühzeitig zu einer Neuausschreibung gekommen. Hinterhäuser wurde heute bis 2031 verlängert, es gibt aber eine beiderseitige Auflösungsmöglichkeit mit 30. September 2029.

Filmfestival Diagonale mit Beckermanns "Favoriten" eröffnet

Graz/Wien - Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale 2024, wurde Donnerstagabend in Graz mit der Österreich-Premiere von Ruth Beckermanns "Favoriten" in der Helmut-List-Halle eröffnet. Dazu und zur aktuell von der Politik wieder losgetretenen Debatte um eine Leitkultur widmete sich die neue Intendanz Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar dem Begriff - mit einem Rückschluss: "Im Kino verlässt man die Komfortzone." Den Großen Schauspielpreis der Diagonale erhielt Lukas Miko.

Nehammer und Macron demonstrieren Einigkeit in Paris

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Donnerstag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elys�e-Palast in der Pariser Innenstadt empfangen worden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden immer enger, betonte Macron. Bei einem gemeinsamen Pressestatement bezeichnete Nehammer Macron als Verbündeten bei EU-Themen, vor allem in punkto Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung.

13 Jahre Haft für Brandstiftung mit Todesfolge in Wien

Wien - Ein 23-jähriger Mann ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen Brandstiftung mit Todesfolge zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Mann hatte in der Nacht auf den 27. November 2023 im Sozialraum einer betreuten Wohneinrichtung für psychisch Kranke in Liesing Feuer gelegt. Eine 68-jährige Bewohnerin erlitt eine tödliche Rauchgasvergiftung. Andere Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt.

RBI-Chef Strobl sieht Strabag-Russland-Deal auf Schiene

Wien/Moskau - Die Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International (RBI) ist am Donnerstag im Zeichen des geplanten Strabag-Russland-Deals gestanden. CEO Johann Strobl sieht die Transaktion, mit der das Institut eingefrorene Gewinne aus Russland holen will, auf Kurs. "Wir glauben weiterhin, dass eine derartige Transaktion zulässig und möglich ist." Der Deal wäre ein "Zwischenschritt" mit Blick auf den Abbau des Engagements in dem Land. Einen Zeitpunkt für den Vollzug nannte er nicht.

