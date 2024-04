Israel kündigt "sofortige" Aufstockung von Gaza-Hilfen an

Tel Aviv/Gaza - Israel will "sofortige Schritte" zur Erhöhung der humanitären Hilfe für die kriegsgebeutelte Zivilbevölkerung im Gazastreifen ergreifen. Das beschloss das israelische Kriegskabinett am frühen Freitagmorgen (Ortszeit), wie die israelischen Zeitungen "Haaretz" und "Times of Israel" unter Berufung auf eine Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu meldeten. Demnach würden vorübergehend der Hafen von Ashdod sowie der Grenzübergang Eretz geöffnet.

Einbruch in Geldspeicher in L.A.: 30-Millionen-Dollar-Coup

Los Angeles - Die Polizei von Los Angeles und die US-Bundespolizei FBI ermitteln in einem Einbruch, bei dem die Diebe fast 30 Millionen (rund 27,7 Millionen Euro) Bargeld erbeutet haben. Der Einbruch, einer der größten in der Geschichte der Stadt, habe sich am Ostermontag im nördlichen Vorort Sylmar ereignet, erklärte David Cuellar von der Polizei Los Angeles am Donnerstag. Laut der "Los Angeles Times" drangen die Täter durch das Dach ein und knackten einen Tresor.

Wahlbetrugsverfahren gegen Trump wird nicht gestoppt

Washington/Atlanta - Der zuständige Richter im Wahlbetrugsverfahren gegen Donald Trump im US-Bundesstaat Georgia hat einen Antrag des Ex-Präsidenten abgewiesen, das Verfahren aus verfassungsrechtlichen Gründen einzustellen. Trumps Anwälte hatten argumentiert, in dem Fall greife der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung - dieser schützt in den USA unter anderem die Redefreiheit. Richter Scott McAfee wies diese Argumentation am Donnerstag laut Medienberichten jedoch zurück.

Selenskyj: Zögern bei Militärhilfe für Ukraine inakzeptabel

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Nach dem Tod von Rettungskräften bei einem russischen Luftangriff in der ukrainischen Stadt Charkiw hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew das Zögern im Westen bei der Militärhilfe für das Land als völlig inakzeptabel kritisiert. "Ein neues Flugabwehrsystem könnte die Lage fundamental verändern", sagte er in seiner am Donnerstag verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. Er sei jedem Land dankbar, das nach Möglichkeiten suche, der Ukraine zu helfen.

Filmfestival Diagonale mit Beckermanns "Favoriten" eröffnet

Graz/Wien - Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale 2024, wurde Donnerstagabend in Graz mit der Österreich-Premiere von Ruth Beckermanns "Favoriten" in der Helmut-List-Halle eröffnet. Dazu und zur aktuell von der Politik wieder losgetretenen Debatte um eine Leitkultur widmete sich die neue Intendanz Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar dem Begriff - mit einem Rückschluss: "Im Kino verlässt man die Komfortzone." Den Großen Schauspielpreis der Diagonale erhielt Lukas Miko.

Nehammer und Macron demonstrieren Einigkeit in Paris

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Donnerstag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elys�e-Palast in der Pariser Innenstadt empfangen worden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden immer enger, betonte Macron. Bei einem gemeinsamen Pressestatement bezeichnete Nehammer Macron als Verbündeten bei EU-Themen, vor allem in punkto Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung.

