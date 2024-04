Israel kündigt "sofortige" Aufstockung von Gaza-Hilfen an

Tel Aviv/Gaza - Israel will nach Druck aus den USA "sofortige Schritte" zur Erhöhung der humanitären Hilfe für die kriegsgebeutelte Zivilbevölkerung im Gazastreifen ergreifen. Laut einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu würden vorübergehend der Hafen von Ashdod im Süden Israels sowie der Grenzübergang Eretz im Norden des Gazastreifens geöffnet. Außerdem wurde die erweiterte Einreise von Hilfsgütern aus Jordanien über den Grenzübergang Kerem genehmigt, hieß es.

Rechnungshof übt Kritik an Rot-Weiß-Rot-Karte

Wien - Der Rechnungshof (RH) übt Kritik an der Ausgestaltung der Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte), die 2011 mit dem Ziel eingeführt wurde, die Neuzuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EU nach Österreich zu ermöglichen. "Das System dahinter ist jedoch komplex und für Antragstellende schwer verständlich", bemängelt das Prüforgan. Grund dafür sei, dass die Kartenvarianten - fünf bei der RWR-Karte und die Blaue Karte EU - schwer abgrenzbar seien.

Nehammer will mehr Befugnisse für Geheimdienste

Paris/Wien - Nach Bekanntwerden der Spionage-Affäre um den ehemaligen Staatsschützer Egisto Ott will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Geheimdienste mit mehr Befugnissen ausstatten. Eine von den Grünen geforderte Verschärfung des Spionage-Paragrafen mache nur Sinn, wenn auch die "Abwehr", also die Möglichkeiten der Nachrichtendienste, gestärkt werden, sagte Nehammer am Rande seiner Paris-Reise vor Journalisten.

Einbruch in Geldspeicher in L.A.: 30-Millionen-Dollar-Coup

Los Angeles - Die Polizei von Los Angeles und die US-Bundespolizei FBI ermitteln in einem Einbruch, bei dem die Diebe fast 30 Millionen Dollar (rund 27,7 Millionen Euro) Bargeld erbeutet haben. Der Einbruch, einer der größten in der Geschichte der Stadt, habe sich am Ostermontag im nördlichen Vorort Sylmar ereignet, erklärte David Cuellar von der Polizei Los Angeles am Donnerstag. Laut der "Los Angeles Times" drangen die Täter durch das Dach ein und knackten einen Tresor.

ÖBB mieten wegen Engpässen Waggons von Deutscher Bahn an

Wien - Obwohl die ÖBB zum Start dieser Woche wieder zu ihrem Normalfahrplan zurückgekehrt sind, kämpfen sie weiterhin mit Engpässen bei Zügen und Waggons und in Folge mit Zugausfällen und Verspätungen. Um diese Probleme zu mindern, haben die Bundesbahnen nun Waggons von der Deutschen Bahn angemietet. "Es sind um die 30 Stück, die wir kurzfristig auf der Weststrecke einsetzen werden", sagte ÖBB-Fernverkehrschef Kurt Bauer am Freitag im Ö1-Morgenjournal des ORF.

Bisher 412 Anträge wegen Corona-Impfschäden bewilligt

Wien - 412 Anträge wegen Corona-Impfschäden sind bisher bewilligt worden. Das teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Freitag in der "Fragestunde" des Bundesrats mit. In 78 Fällen erfolgte die Entschädigung über eine Rente, der Großteil der weiteren Fälle wurde mit einer Einmal-Pauschale erledigt. Die Anerkennungsrate war gering. Denn gesamt wurden über 2.300 Anträge eingereicht.

Medien: Russische Truppen erreichen Stadt nahe Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldet, dass russische Truppen in einen Vorort der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk vorgerückt seien. Die Agentur beruft sich auf einen Berater der von Russland eingesetzten Regionalbehörden. Ein ukrainischer Militärsprecher dementierte diese Meldung. Tschassiw Jar ist rund zehn Kilometer von Bachmut entfernt, das Russland nach monatelangen blutigen Kämpfen im Mai 2023 erobert hatte.

Sprengsätze bei Zeugen Jehovas - Zusammenhang wahrscheinlich

Kalsdorf/Leibnitz - Zwischen den insgesamt drei Sprengsätzen, die seit August des Vorjahres bei Zeugen Jehovas in der Steiermark montiert oder abgelegt worden sind, besteht wohl ein Zusammenhang. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark Freitagfrüh mitteilte, deuten bisherige Analysen "mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Zusammenhang" hin. Untersucht wurden die im Vorjahr in Leibnitz sichergestellten Überreste zweier detonierter Rohrbomben sowie der Inhalt des Pakets aus Kalsdorf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red