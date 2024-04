Alpenverein: Österreich in 40 bis 45 Jahren ohne Gletscher

Salzburg/Wien - Die inzwischen schon fast zur Gewohnheit werdenden laufenden Wärmerekorde spiegeln sich auch in den heimischen Gletschern wider: Von 93 beobachteten Gletschern haben von 2022 auf 2023 bis auf einen alle an Länge verloren. Und das Ende des "Ewigen Eises" ist absehbar: "In 40 bis 45 Jahren wird Österreich weitgehend eisfrei sein", sagte Andreas Kellerer-Pirklbauer vom Institut für Geografie und Raumforschung an der Universität Graz am Freitag bei einem Mediengespräch.

Lebenslange Haft nach Tötung von Ex-Lebensgefährtin in NÖ

Strasshof/Korneuburg - Weil er im vergangenen Oktober in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) seine ehemalige Lebensgefährtin erschossen haben soll, ist ein 35-Jähriger am Freitag am Landesgericht Korneuburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Mordes, Körperverletzung, gefährlicher Drohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ist nicht rechtskräftig. Die vorsitzende Richterin ortete gezieltes Vorgehen, das "fast eine Hinrichtung" gewesen sei.

Heftige Kämpfe um Tschassiw Jar im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Nähe der ostukrainischen Stadt Tschassiw Jar toben erbitterte Kämpfe. Die russischen Truppen hätten aber noch nicht die Vororte erreicht, teilte das ukrainische Militär am Freitag mit und wies entsprechende russische Berichte zurück. Eine rasche Einnahme von Tschassiw Jar, das westlich der praktisch zerstörten Stadt Bachmut liegt und als wichtiger ukrainischer Stützpunkt gilt, wäre für Kiew ein schwerer Schlag und ein Zeichen für den Erfolg der russischen Offensive.

UNO-Gremium fordert Stopp von Waffenverkäufen an Israel

Genf - Der UNO-Menschenrechtsrat hat angesichts der Lage im Gazastreifen einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel gefordert. In einer am Freitag verabschiedeten Resolution verlangte das Gremium, wegen der "möglichen Gefahr eines Völkermords im Gazastreifen" jegliche Waffenlieferungen nach Israel einzustellen. Für die Resolution stimmten 28 der 47 Mitglieder des Menschenrechtsrats, sechs votierten dagegen und 13 enthielten sich der Stimme. Israel kritisierte die Entscheidung.

Israels Militär entlässt Offiziere nach Tötung von Helfern

Gaza/Tel Aviv - Nach dem Tod von sieben Angehörigen der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen entlässt das israelische Militär zwei Offiziere. Darüber hinaus würden hochrangige Kommandanten formell gerügt, teilte das Militär am Freitag mit. Eine Untersuchung habe ergeben, dass bei dem Luftangriff schwere Fehler begangen worden seien und es Verstöße gegen gängige Einsatzvorschriften gegeben habe.

Grüne werfen FPÖ Verrat im Dienste Russlands vor

Paris/Wien - Die Grünen erheben angesichts der Enthüllungen in der Spionagecausa Ott schwere Vorwürfe gegen die FPÖ. Die Partei agiere "auf Zuruf eines despotischen Kriegstreibers", sagte Klubobfrau Sigrid Maurer in einer Pressekonferenz am Freitag. Parteichef Herbert Kickl wolle Österreich zu einem Satellitenstaat Russlands umwandeln. Maurer ortete "Verrat" an Österreich und nannte auch einen möglichen Konnex zum nach Moskau geflüchtete Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek.

Frühester "30er" in Österreichs Messgeschichte möglich

Wien - In den kommenden Tagen ist der früheste Hitzetag mit 30 Grad in einem Kalenderjahr in Österreich im Bereich des Möglichen. Das Wochenende und der Montag bringen viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Tagsüber wird es ungewöhnlich warm, mit Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad. Vereinzelt sind sogar 30 Grad möglich, besonders am Sonntag und am Montag, informierte Geosphere Austria am Freitag. Ein Hitzetag am Sonntag wäre zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord.

Hundert Millionen Dollar Falschgeld beschlagnahmt

Kiel - Deutsche Ermittler haben in Schleswig-Holstein und Hamburg massenhaft gefälschte Dollarscheine im Nennwert von 103 Millionen Dollar beschlagnahmt. Wie das Landeskriminalamt in Kiel am Freitag mitteilte, wurden die Fälschungen in Jübek im Landkreis Schleswig-Flensburg sowie in Hamburg bei Razzien an drei Wohn- und Firmenadressen entdeckt. Unter Tatverdacht steht ein 42-Jähriger Geschäftsmann, der demnach auch früher schon Falschgeld in die USA exportiert haben soll.

Wiener Börse nach US-Daten weiterhin im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag tiefer gezeigt. Der Leitindex ATX verlor 0,56 Prozent auf 3.551,85 Einheiten. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel robust aus, Eile bei den Zinssenkungen sei angesichts der Daten nicht geboten, hieß es von Experten. Am Vortag hatte ein US-Notenbanker infrage gestellt, ob es 2024 überhaupt eine Zinssenkung geben soll. Rosenbauer kletterten nach Jahresergebnissen 2023 um 3,3 Prozent. Bankaktien gaben nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red