Alpenverein: Österreich in 40 bis 45 Jahren ohne Gletscher

Salzburg/Wien - Die inzwischen schon fast zur Gewohnheit werdenden laufenden Wärmerekorde spiegeln sich auch in den heimischen Gletschern wider: Von 93 beobachteten Gletschern haben von 2022 auf 2023 bis auf einen alle an Länge verloren. Und das Ende des "Ewigen Eises" ist absehbar: "In 40 bis 45 Jahren wird Österreich weitgehend eisfrei sein", sagte Andreas Kellerer-Pirklbauer vom Institut für Geografie und Raumforschung an der Universität Graz am Freitag bei einem Mediengespräch.

Lebenslange Haft nach Tötung von Ex-Lebensgefährtin in NÖ

Strasshof/Korneuburg - Weil er im vergangenen Oktober in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) seine ehemalige Lebensgefährtin erschossen haben soll, ist ein 35-Jähriger am Freitag am Landesgericht Korneuburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Mordes, Körperverletzung, gefährlicher Drohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ist nicht rechtskräftig. Die vorsitzende Richterin ortete gezieltes Vorgehen, das "fast eine Hinrichtung" gewesen sei.

Heftige Kämpfe um Tschassiw Jar im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Nähe der ostukrainischen Stadt Tschassiw Jar toben erbitterte Kämpfe. Die russischen Truppen hätten aber noch nicht die Vororte erreicht, teilte das ukrainische Militär am Freitag mit und wies entsprechende russische Berichte zurück. Eine rasche Einnahme von Tschassiw Jar, das westlich der praktisch zerstörten Stadt Bachmut liegt und als wichtiger ukrainischer Stützpunkt gilt, wäre für Kiew ein schwerer Schlag und ein Zeichen für den Erfolg der russischen Offensive.

Einbruch in Geldspeicher in L.A.: 30-Millionen-Dollar-Coup

Los Angeles - Bei einem filmreifen Einbruch in einen Geldspeicher nahe Los Angeles haben Diebe bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Der spektakuläre Coup wurde am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar im San Fernando Valley (US-Staat Kalifornien) durchgeführt, wo Bargeld von Unternehmen aus der Region aufbewahrt wird, wie die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

UNO-Gremium fordert Stopp von Waffenverkäufen an Israel

Genf - Der UNO-Menschenrechtsrat hat angesichts der Lage im Gazastreifen einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel gefordert. In einer am Freitag verabschiedeten Resolution verlangte das Gremium, wegen der "möglichen Gefahr eines Völkermords im Gazastreifen" jegliche Waffenlieferungen nach Israel einzustellen. Für die Resolution stimmten 28 der 47 Mitglieder des Menschenrechtsrats, sechs votierten dagegen und 13 enthielten sich der Stimme. Israel kritisierte die Entscheidung.

Israels Militär entlässt Offiziere nach Tötung von Helfern

Gaza/Tel Aviv - Nach dem Tod von sieben Angehörigen der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen entlässt das israelische Militär zwei Offiziere. Darüber hinaus würden hochrangige Kommandanten formell gerügt, teilte das Militär am Freitag mit. Eine Untersuchung habe ergeben, dass bei dem Luftangriff schwere Fehler begangen worden seien und es Verstöße gegen gängige Einsatzvorschriften gegeben habe.

13-Jähriger soll Obdachlosen in Deutschland getötet haben

Dortmund - Ein 13-jähriger Bub soll in Deutschland am Donnerstagabend einen 31 Jahre alten Obdachlosen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Dortmunder Hafen mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe. "Nach den durchgeführten Ermittlungen und insbesondere der Auswertung eines Videos steht fest, dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden", hieß es von Ermittlerseite.

Frühester "30er" in Österreichs Messgeschichte möglich

Wien - In den kommenden Tagen ist der früheste Hitzetag mit 30 Grad in einem Kalenderjahr in Österreich im Bereich des Möglichen. Das Wochenende und der Montag bringen viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Tagsüber wird es ungewöhnlich warm, mit Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad. Vereinzelt sind sogar 30 Grad möglich, besonders am Sonntag und am Montag, informierte Geosphere Austria am Freitag. Ein Hitzetag am Sonntag wäre zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord.

