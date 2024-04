Nahost: Fortschritte bei Verhandlungen über Waffenruhe

Kairo - In die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Hamas-Geiseln kommt offenbar Bewegung. Bei den Gesprächen in Kairo seien bei mehreren strittigen Punkten des zur Diskussion stehenden Abkommens "bedeutende Fortschritte" erzielt worden, berichtete am Montag der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahera News unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter Ägyptens.

Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika

New York - Nordamerika steht am Montag eine totale Sonnenfinsternis bevor. Millionen Menschen in den USA, in Kanada und im Westen Mexikos werden am Nachmittag gegen 15.30 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 MESZ) gebannt in den Himmel blicken, um das seltene Spektakel zu beobachten. Das Gebiet, von dem aus die vollständige Verdunkelung der Sonne zu sehen ist, ist rund 185 Kilometer breit, in ihm befinden sich unter anderem die US-Großstädte Dallas, Indianapolis und Buffalo.

Rauch lässt Modell für Kindergrundsicherung ausarbeiten

Bregenz - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) lässt in seinem Ressort ein Modell für eine Kindergrundsicherung ausarbeiten. Er wisse zwar, dass die von ihm gewünschte Maßnahme in dieser Regierungsperiode "nicht mehr" kommen werde, wiederholte er im Interview mit der "Presse" (Montag-Ausgabe). "Aber eine nächste Regierung wird sich dieser Frage stellen müssen", das gelte auch für die Vereinheitlichung der Sozialhilfe.

90 Tote bei Schiffsunglück vor Mosambik

Maputo - Mehr als 90 Menschen sind bei einem Schiffsunglück vor der Küste Mosambiks ums Leben gekommen. Das zu einer Fähre umgebaute Fischerboot sei mit rund 130 Passagieren an Bord überladen gewesen, teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. "Das Boot ist gesunken, weil es überladen und für den Transport von Passagieren ungeeignet war", sagte der Staatssekretär der nördlichen Provinz Nampula, Jaime Neto.

Verfahren gegen Grosz wegen mutmaßlicher Söder-Beleidigung

Deggendorf - Gegen den früheren BZÖ-Politiker Gerald Grosz ist vor dem Amtsgericht Deggendorf am Montag (09.00 Uhr) eine Hauptverhandlung angesetzt. Es geht um einen Strafbefehl wegen Beleidigung, gegen den Grosz nach Angaben eines Gerichtssprechers Einspruch eingelegt hat. Es ist ein Verhandlungstag angesetzt.

Brasiliens Oberstes Gericht eröffnet Verfahren gegen Musk

San Francisco/Brasilia - In Brasilien hat der Oberste Gerichtshof ein Ermittlungsverfahren gegen Elon Musk wegen Behinderung der Justiz in Zusammenhang mit seinem Unternehmen X (vormals Twitter) eingeleitet. "X soll es unterlassen, eine bereits erlassene gerichtliche Anordnung zu missachten, einschließlich der Reaktivierung von Profilen, die von diesem Obersten Gericht gesperrt wurden", ging am Sonntag aus den Gerichtsunterlagen hervor.

