Nahost: Fortschritte bei Verhandlungen über Waffenruhe

Kairo - In die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Hamas-Geiseln kommt offenbar Bewegung. Bei den Gesprächen in Kairo seien bei mehreren strittigen Punkten des zur Diskussion stehenden Abkommens "bedeutende Fortschritte" erzielt worden, berichtete am Montag der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahera News unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter Ägyptens.

AUA-KV-Verhandlungen gehen in die 18. Runde

Wien/Schwechat - Heute, Montag, Nachmittag ab 16 Uhr wollen die Führung der Austrian Airlines und die Arbeitnehmervertreter einen weiteren Versuch unternehmen, sich auf einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal der AUA zu einigen. In den vergangenen 17 Verhandlungsrunden hatten sich beide Seiten unnachgiebig gezeigt. Mit Streiks und Betriebsversammlungen erhöhten die Gewerkschaft vida und der Bord-Betriebsrat den Druck, hunderte Flüge fielen aus, der finanzielle Schaden ist enorm.

Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika sichtbar

New York/Washington - Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada können am Montag eine totale Sonnenfinsternis erleben. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Die NASA nennt es auch ein "kosmisches Meisterwerk". "Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft", sagte NASA-Chef Bill Nelson bei einer Pressekonferenz.

Erdbeben in Taiwan - Weiteres starkes Nachbeben

Taipeh - Fünf Tage nach dem schwersten Erdstoß seit fast 25 Jahren hat in Taiwan am Montag neuerlich die Erde gebebt. In der Hauptstadt Taipeh schwankten am Nachmittag (Ortszeit) kurze Zeit die Gebäude, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Die europäische Erdbebenwarte EMSC gab die Stärke des Bebens auf ihrer Internetseite mit 4,9 an. Das Epizentrum habe sich in einer Tiefe von 26 Kilometern befunden, etwa 40 Kilometer nordöstlich der Stadt Hualien an der Ostküste der Insel.

Rauch lässt Modell für Kindergrundsicherung ausarbeiten

Bregenz - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) lässt in seinem Ressort ein Modell für eine Kindergrundsicherung ausarbeiten. Er wisse zwar, dass die von ihm gewünschte Maßnahme in dieser Regierungsperiode "nicht mehr" kommen werde, wiederholte er im Interview mit der "Presse" (Montag-Ausgabe). "Aber eine nächste Regierung wird sich dieser Frage stellen müssen", das gelte auch für die Vereinheitlichung der Sozialhilfe.

90 Tote bei Schiffsunglück vor Mosambik

Maputo - Mehr als 90 Menschen sind bei einem Schiffsunglück vor der Küste Mosambiks ums Leben gekommen. Das zu einer Fähre umgebaute Fischerboot sei mit rund 130 Passagieren an Bord überladen gewesen, teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. "Das Boot ist gesunken, weil es überladen und für den Transport von Passagieren ungeeignet war", sagte der Staatssekretär der nördlichen Provinz Nampula, Jaime Neto.

Brite schafft Lauf durch den ganzen afrikanischen Kontinent

Tunis - Der Brite Russ Cook hat sein Ziel erreicht: Nach einem fast einjährigen Lauf durch den afrikanischen Kontinent kam der 27-Jährige am Sonntag am in Tunesien gelegenen nördlichsten Punkt Afrikas an. Am Kap Ben Sakka bereiteten ihm seine Familie und dutzende Tunesier einen begeisterten Empfang. Cook hatte seinen Lauf am 22. April 2023 am südlichsten Punkt Afrikas, dem Kap Agulhas in Südafrika, gestartet. Seine Reise führte ihn mehr als 16.000 Kilometer weit bis nach Tunesien.

Verfahren gegen Grosz wegen mutmaßlicher Söder-Beleidigung

Deggendorf - Gegen den früheren BZÖ-Politiker Gerald Grosz ist vor dem Amtsgericht Deggendorf am Montag (09.00 Uhr) eine Hauptverhandlung angesetzt. Es geht um einen Strafbefehl wegen Beleidigung, gegen den Grosz nach Angaben eines Gerichtssprechers Einspruch eingelegt hat. Es ist ein Verhandlungstag angesetzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red