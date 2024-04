Hamas dementiert Verhandlungsfortschritte zu Waffenruhe

Kairo - Ein Vertreter der radikal-islamischen Hamas hat die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe im Gaza-Krieg wieder gedämpft. Bei der jüngsten Gesprächsrunde in Kairo, an der auch Delegationen aus Israel, Katar und den USA beteiligt waren, seien keine Fortschritte erzielt worden, sagte der Vertreter der Palästinenser-Organisation der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte der staatsnahe ägyptische Nachrichtensender Al-Kahera News berichtet, die Gespräche seien vorangekommen.

Schäden nach neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Nach neuen russischen Drohnenangriffen in der Ukraine haben Behörden in den südlichen Gebieten Odessa und Mykolajiw von Schäden berichtet. Im Gebiet Odessa haben Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Objekt der Transportlogistik und eine Tankstelle beschädigt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Im Gebiet Mykolajiw sei durch abgeschossene Drohnenteile eine Elektroleitung beschädigt worden, wodurch in 14 Ortschaften der Strom ausgefallen sei.

AUA-KV-Verhandlungen gehen in die 18. Runde

Wien/Schwechat - Heute, Montag, Nachmittag ab 16 Uhr wollen die Führung der Austrian Airlines und die Arbeitnehmervertreter einen weiteren Versuch unternehmen, sich auf einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal der AUA zu einigen. In den vergangenen 17 Verhandlungsrunden hatten sich beide Seiten unnachgiebig gezeigt. Mit Streiks und Betriebsversammlungen erhöhten die Gewerkschaft vida und der Bord-Betriebsrat den Druck, hunderte Flüge fielen aus, der finanzielle Schaden ist enorm.

Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika sichtbar

New York/Washington - Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada können am Montag eine totale Sonnenfinsternis erleben. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Die NASA nennt es auch ein "kosmisches Meisterwerk". "Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft", sagte NASA-Chef Bill Nelson bei einer Pressekonferenz.

Erdbeben in Taiwan - Weiteres starkes Nachbeben

Taipeh - Fünf Tage nach dem schwersten Erdstoß seit fast 25 Jahren hat in Taiwan am Montag neuerlich die Erde gebebt. In der Hauptstadt Taipeh schwankten am Nachmittag (Ortszeit) kurze Zeit die Gebäude, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Die europäische Erdbebenwarte EMSC gab die Stärke des Bebens auf ihrer Internetseite mit 4,9 an. Das Epizentrum habe sich in einer Tiefe von 26 Kilometern befunden, etwa 40 Kilometer nordöstlich der Stadt Hualien an der Ostküste der Insel.

Arlberg-Straßentunnel wegen Sanierung bis November gesperrt

Bregenz/Innsbruck - Der Arlberg-Straßentunnel auf der Arlberg-Schnellstraße S16 wird ab 15. April wegen Sanierungsarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Bis 22. November werden unter anderem Fahrbahn, Entwässerung sowie Tunnelbeschichtung erneuert, so die Straßenbaugesellschaft Asfinag. Der Verkehr wird über den Arlbergpass bzw. großräumig über Deutschland und die Schweiz umgeleitet.

Brite schafft Lauf durch den ganzen afrikanischen Kontinent

Tunis - Der Brite Russ Cook hat sein Ziel erreicht: Nach einem fast einjährigen Lauf durch den afrikanischen Kontinent kam der 27-Jährige am Sonntag am in Tunesien gelegenen nördlichsten Punkt Afrikas an. Am Kap Ben Sakka bereiteten ihm seine Familie und dutzende Tunesier einen begeisterten Empfang. Cook hatte seinen Lauf am 22. April 2023 am südlichsten Punkt Afrikas, dem Kap Agulhas in Südafrika, gestartet. Seine Reise führte ihn mehr als 16.000 Kilometer weit bis nach Tunesien.

