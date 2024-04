Hamas dementiert Verhandlungsfortschritte zu Waffenruhe

Kairo - Ein Vertreter der radikal-islamischen Hamas hat die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe im Gaza-Krieg wieder gedämpft. Bei der jüngsten Gesprächsrunde in Kairo, an der auch Delegationen aus Israel, Katar und den USA beteiligt waren, seien keine Fortschritte erzielt worden, sagte der Vertreter der Palästinenser-Organisation der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte der staatsnahe ägyptische Nachrichtensender Al-Kahera News berichtet, die Gespräche seien vorangekommen.

Anhörung im Streit um Tiroler Anti-Transitmaßnahmen

Brüssel/Luxemburg/Innsbruck - Im Streit um die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen auf der Brennerstrecke legen Österreich und Italien der EU-Kommission am Montag nochmals mündlich ihre jeweiligen Argumente dar. Die Anhörung soll der Brüsseler Behörde helfen, zu entscheiden, ob sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleitet. Andernfalls dürfte Italien vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen Österreich klagen.

Schon mehr als 10.000 Häuser in Russland überflutet

Moskau/Orenburg - In Russland sind nach Behördenangaben mehr als 10.400 Wohngebäude durch den über die Ufer getretenen Fluss Ural überschwemmt worden. Betroffen seien 39 Regionen, teilte das Katastrophenschutz-Ministerium mit. Der Pegel des Urals war infolge einer schnellen Schneeschmelze an manchen Stellen am Freitag binnen weniger Stunden um mehrere Meter gestiegen. In der von Moskau rund 1.800 Kilometer östlich entfernten Stadt Orsk sei ein Damm gebrochen.

Schäden nach neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Nach neuen russischen Drohnenangriffen in der Ukraine haben Behörden in den südlichen Gebieten Odessa und Mykolajiw von Schäden berichtet. Im Gebiet Odessa haben Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Objekt der Transportlogistik und eine Tankstelle beschädigt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Im Gebiet Mykolajiw sei durch abgeschossene Drohnenteile eine Elektroleitung beschädigt worden, wodurch in 14 Ortschaften der Strom ausgefallen sei.

AUA-KV-Verhandlungen gehen in die 18. Runde

Wien/Schwechat - Heute, Montag, Nachmittag ab 16 Uhr wollen die Führung der Austrian Airlines und die Arbeitnehmervertreter einen weiteren Versuch unternehmen, sich auf einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal der AUA zu einigen. In den vergangenen 17 Verhandlungsrunden hatten sich beide Seiten unnachgiebig gezeigt. Mit Streiks und Betriebsversammlungen erhöhten die Gewerkschaft vida und der Bord-Betriebsrat den Druck, hunderte Flüge fielen aus, der finanzielle Schaden ist enorm.

Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika sichtbar

New York/Washington - Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada können am Montag eine totale Sonnenfinsternis erleben. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Die NASA nennt es auch ein "kosmisches Meisterwerk". "Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft", sagte NASA-Chef Bill Nelson bei einer Pressekonferenz.

Kickl wollte laut VP nach BVT-Razzia Ott an zentraler Stelle

Wien - Der Fraktionsführer im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch", Andreas Hanger, hat am Montag einmal mehr FPÖ-Chef Herbert Kickl als "Sicherheitsrisiko für Österreich" bezeichnet. Zu diesem Befund kommt Hanger, weil man in den gelieferten Akten Belege dafür gefunden habe, dass Kickl als damaliger Innenminister nach der Razzia beim BVT dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott eine zentrale Rolle in der Neuaufstellung des Geheimdienstes zugedacht habe.

Schulen können sich für NASA-Kurse bewerben

Wien/Washington - Das Bildungsministerium bietet AHS-Oberstufen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) ab dem kommenden Schuljahr eine Kooperation mit der US-Raumfahrtbehörde NASA an. Insgesamt sechs Schulen werden die Möglichkeit haben, Lehrerinnen und Lehrer zunächst von der NASA im Rahmen eines Online-"Train-the-Trainer"-Programms ausbilden zu lassen. Anschließend sollen diese ihr Wissen in Kursen (in Form unverbindlicher Übungen) an die Schüler weitergeben.

