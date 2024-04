Menschenrechtsgericht verurteilte Schweiz in Klimaklage

Straßburg/Wien - Das Europäische Menschenrechtsgericht (EGMR) hat in einem wegweisenden Urteil die Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes verurteilt. Die 17 Richterinnen und Richter gaben einer Gruppe Schweizer Seniorinnen recht, die ihrer Regierung vorwerfen, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. Zwei weitere Klagen aus Frankreich und Portugal wies das Gericht als "unzulässig" ab.

Nationaler Sicherheitsrat tritt in Causa Ott zusammen

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat beschäftigt sich Dienstagabend mit der Spionagecausa rund um den festgenommenen früheren Verfassungsschützer Egisto Ott. Vor Beginn des Gremiums erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer extra einberufenen Pressekonferenz, es würden schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen. Es müsse eine "lückenlose" Aufklärung sichergestellt werden. Kritik übte er im Zusammenhang mit der Affäre an der FPÖ.

Drei Tote und sieben Vermisste nach Explosion bei Bologna

Bologna - Nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk am Suviana-See in den Apenninen bei Bologna sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. Sieben Personen werden vermisst, weitere drei erlitten schwere Brandverletzungen. Die Suche der Carabinieri und der Feuerwehr nach den Vermissten sei im Gange, berichteten italienische Medien am Dienstag.

Schweizer Präsidentin: Neutralität bei Angriff hinfällig

Wien - Die Schweiz will sich im Fall eines russischen Angriffs gemeinsam mit ihren europäischen NATO-Partnern gegen den Aggressor wehren. Dies machte die Schweizer Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd am Dienstag in Wien klar. Zwar gebe es bei der Luftabwehrinitiative "European Sky Shield" einen Neutralitätsvorbehalt. "Sollte es einen Angriff auf die Schweiz geben, dann ist die Situation anders, dann fällt die Neutralität dahin."

Simon Harris wird neuer Regierungschef von Irland

Athlone - Irland bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte: Mit 37 Jahren übernimmt Simon Harris die Führung des EU-Landes. Das Parlament in Dublin wählte ihn am Dienstag zum Nachfolger von Leo Varadkar, der überraschend zurückgetreten war. Der bisherige Hochschulminister Harris ist politisch schnell aufgestiegen - und machte nach seiner Wahl seinen beiden kleinen Kindern die Zusage.

KV-Verhandlungen bei der AUA gehen am Mittwoch weiter

Wien/Schwechat - Die Verhandlungen bei der AUA über den Kollektivvertrag des Bordpersonals gehen am Mittwochnachmittag weiter. Für 17 Uhr ist die inzwischen 20. Verhandlungsrunde angesetzt, wie die Gewerkschaft vida nach dem Ende der Gespräche am Dienstag mitteilte. Über den Stand der Verhandlungen sei erneut Stillschweigen vereinbart worden, hieß es zur APA.

Person in Tirol von Lawine mitgerissen und getötet

Eben am Achensee - Eine Person ist Dienstagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Die Identität sei noch unklar, teilte die Polizei der APA mit. Eine sechsköpfige Wandergruppe war auf dem Bärenkopf von einer Lawine überrascht worden, hieß es seitens der Leitstelle Tirol. Insgesamt wurden dabei zwei Personen mitgerissen, die zweite Person demnach jedoch nicht verschüttet und nur leicht verletzt.

Bablers Expertenrat feierte Kick-Off

Wien - Der von SPÖ-Chef Andreas Babler ins Leben gerufene Expertenrat hat am Dienstag seinen Kick-Off gefeiert. Im Haus der Musik trafen sich die Gruppenleiter der einzelnen Bereiche, um die ersten Ergebnisse mit Babler zu besprechen. Konkrete Projekte will der SPÖ-Chef dann bei seiner "Herz-und-Hirn-Rede" beim Bundesparteirat am 27. April präsentieren, wie es bei einer Pressekonferenz am Dienstag hieß.

Wiener Börse schließt leicht schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Dienstag leicht um 0,18 Prozent und schloss bei 3.585,94 Zählern. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit negativen Vorzeichen. Vor den am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten und der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag hielten sich die Anleger wohl weitgehend zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Dateseitig gestaltete sich der Berichtstag ebenfalls sehr ruhig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red