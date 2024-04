Wertvorstellungen streben global auseinander

Chicago - Die Wertvorstellungen westlicher und anderer Gesellschaften unterscheiden sich einer Studie zufolge zunehmend. In den vergangenen 40 Jahren seien sich Länder im Zuge von Globalisierung, Massenmedien und der Verbreitung von Technologien zwar in vielen Aspekten ähnlicher geworden - kulturelle Werte zählten jedoch nicht zwingend dazu, berichten US-Forscher im Fachmagazin "Nature Communications" über Ergebnisse wiederholter Umfragen unter rund 400.000 Menschen in 76 Ländern.

Wichtige Hauptversammlungen bei Signa Prime und Development

Wien - Mittwochvormittag werden bei den außerordentlichen Hauptversammlungen von Signa Prime und Signa Development wichtige Entscheidungen für die insolventen Gesellschaften getroffen. So müssen nach den Gläubigern nun auch die Aktionäre den Sanierungsplänen und Treuhandlösungen der beiden Signa-Kerngesellschaften zustimmen. Lehnen die Aktionäre diese Pläne ab, droht den Unternehmen der Konkurs.

Ramadan endet am Mittwoch

Riad - Überschattet vom Gaza-Krieg endet für Millionen Muslime weltweit der heilige Fastenmonat Ramadan. Saudi-Arabien, das mit Mekka und Medina die zwei heiligsten Stätten des Islam beheimatet, erklärte diesen Mittwoch zum Beginn von Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Auch in vielen anderen Ländern wie Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei feiern Muslime an diesem Tag.

SPÖ-FPÖ-Ausschuss geht mit Kraker und Hartinger-Klein weiter

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" nimmt am Mittwoch etwas an Fahrt auf. Nach dem Zeugenschwund beim Auftakt beginnt die Fortsetzung diese Woche mit Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker. Auch die ehemalige blaue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat für den ersten von zwei Tagen in dieser Woche zugesagt.

Polaschek will ab 2025 befristete Verträge an Unis begrenzen

Wien - Jungforscher sind in Österreich oft prekär beschäftigt, laut einer Studie der Donau-Uni Krems für die Arbeiterkammer (AK) von Ende 2022 hat an den Unis nur ein Drittel eine unbefristete Stelle. Zuletzt haben Jungforscher und Mittelbau-Personal deshalb wiederholt für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert, zumindest eine ihrer Forderungen dürfte sich nun mittelfristig erfüllen: Ab 2025 plant Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) Höchstquoten für befristete Verträge.

Tote bei Hochhausbrand in Hongkong

Hongkong - Bei einem Hochhausbrand in Hongkong sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 15 weitere seien bei dem Brand am Mittwochmorgen (Ortszeit) verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten mehrere Medien wie die "South China Morning Post" unter Berufung auf die Polizei. Nach offiziellen Angaben brach das Feuer gegen 8.00 Uhr aus. Zahlreiche Hilferufe seien bei der Feuerwehr eingegangen.

AK-Wahl startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Die Arbeiterkammer-Wahl wird ab Mittwoch in der Ostregion fortgesetzt. Bis 23. April kann in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland abgestimmt werden. In Wien steht mit FSG-Spitzenkandidatin Renate Anderl auch die amtierende AK-Präsidentin zur Wahl - der Vorsitz der Bundesarbeitskammer geht traditionell an den Präsidenten oder die Präsidentin der Wiener Kammer. Die rote Fraktion hat eine absolute Mehrheit zu verteidigen.

