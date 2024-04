Brisante Funde bei Hausdurchsuchungen bei Ex-BVT-Mann Ott

Wien - Bei den Hausdurchsuchungen, die Ende März an der Kärntner sowie an der Wiener Adresse des Spionage-Verdächtigen Ex-BVT-Mitarbeiters Egisto Ott durchgeführt wurden, ist brisantes Beweismaterial sichergestellt worden. Es wurden zwei SINA-Laptops gefunden, auf denen sich womöglich hochsensible Daten befinden. Was Ott mit diesen Geräten vor hatte und wie er in ihren Besitz gelangt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kassenreform vor Ott im Fokus des SPÖ-FPÖ-Ausschusses

Wien - Die Sitzung des von der ÖVP eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum "rot-blauen Machtmissbrauch" hat am Mittwoch mit der Befragung von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker begonnen. Thema war aber vorerst nicht der mit Spionagevorwürfen konfrontierte ehemalige Verfassungsschützer Egisto Ott, sondern die Fusion der Sozialversicherungsträger unter Ex-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Sie ist die letzte Auskunftsperson des Tages.

Hauptversammlungen stimmten Signa-Sanierungsplänen zu

Wien - Die Hauptversammlungen der insolventen Signa-Gesellschaften Prime und Development haben den Sanierungsplänen am Mittwoch zugestimmt. Die Treuhandlösungen bleiben damit bestehen, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Entschieden wurde bei den Versammlungen auch über die Neuaufstellung der Aufsichtsräte. Allen voran schieden Ex-Bundeskanzler und Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn, sowie der Ex-RBI-CEO Karl Sevelda aus den Gremien aus.

WKStA ermittelt zu Vorgängen nach Pilnaceks Tod

Wien - Nach Kritik an den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek ermittelt nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Gegen einen namentlich bekannten Beschuldigten sowie unbekannte Täter sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, berichtete zunächst der ORF Niederösterreich am Mittwoch. Ermittelt wird demnach, ob bei den Amtshandlungen rund um das Auffinden der Leiche strafrechtlich relevante Fehler begangen wurden.

Grippewelle zu Ende gegangen

Wien - Die mit Jahresbeginn begonnene Grippewelle in Österreich ist in der Vorwoche zu Ende gegangen. Das teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Mittwoch online mit. Innerhalb der vergangenen Wochen habe ein deutlicher Rückgang der Influenzavirusaktivität beobachtet werden können, resümierte Monika Redlberger-Fritz als Leiterin des Referenzlabors für Influenzaviren. Die Verbreitung der Grippe lag damit unter dem epidemischen Niveau.

Rot-Weiß-Rot-Karte plus für Ukrainer

Wien - Die so genannte Rot-Weiß-Rot-Karte plus wird für Vertriebene aus der Ukraine geöffnet. Damit soll ihnen und ihren Dienstgebern eine längerfristige Perspektive gegeben werden. Die entsprechende Verständigung in der Regierung verkündeten Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) nach dem Ministerrat. Praktisch bedeutet die Einigung, dass auch nach Auslaufen der aktuellen EU-Regel 2025 ein freier Arbeitsmarktzugang besteht.

Biden: Netanyahu macht "Fehler" im Gazastreifen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat seine harsche Kritik an der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen erneuert. Den Kurs von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Konflikt mit der radikalislamischen Hamas bezeichnete Biden in einem am Dienstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Fernsehinterview als "Fehler". Er appellierte an Netanyahu, eine Waffenruhe zu schließen.

Südkoreas Opposition bei Parlamentswahl klar vorne

Seoul - Bei der Parlamentswahl in Südkorea hat die sozialliberale Opposition ersten Prognosen zufolge einen deutlichen Sieg über die konservative Regierungspartei von Präsident Yoon Suk-yeol errungen. Die Demokratische Partei (DP) von Oppositionsführer Lee Jae-myung könnte demnach ihre bisherige Stellung als stärkste Einzelpartei in der 300 Sitze umfassenden Nationalversammlung sogar ausbauen.

Wiener Börse nach US-Inflationszahlen Abgaben

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit klaren Verlusten präsentiert. Der ATX stand gegen 14.45 Uhr 0,75 Prozent tiefer bei 3.558,93 Punkten. Der unerwartet starke Preisauftrieb in den USA verpasste der zuletzt guten Anlegerstimmung einen Dämpfer. Die überdurchschnittlichen Kursverluste des heimischen Leitindex waren zur Wochenmitte jedoch auch technischer Natur. BAWAG-Aktien büßten nämlich ex-Dividende optisch starke 5,9 Prozent ein.

