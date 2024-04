Blauer Donnerstag im U-Ausschuss mit Kickl und Teufel

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" ist am Donnerstag vor allem blau. Als prominenteste Auskunftsperson ist dabei FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl geladen, der vor allem Fragen zu seiner Zeit als Innenminister in der gemeinsamen Regierung mit der ÖVP beantworten wird müssen. Ebenfalls zugesagt hat Kickls einstiger Kabinettschef und nunmehriger blauer Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Reinhard Teufel.

Absolute Mehrheit für Südkoreas Opposition

Seoul - Bei der Parlamentswahl in Südkorea hat die sozialliberale Opposition einen überwältigenden Sieg über die Regierungspartei des konservativen Präsidenten Yoon Suk Yeol errungen. Der Erfolg der Opposition bedeutet zugleich eine erhebliche innenpolitische Schwächung des Staatschefs.

17-Jähriger nach Terroralarm am Hauptbahnhof vor Gericht

Wien - Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht gegen jenen 17-jährigen Burschen verhandelt, der sich am 11. September 2023 mit einem Kampfmesser zum Hauptbahnhof begeben hatte, um dort einen Anschlag im Namen des "Islamischen Staat" (IS) zu verüben, seinen Plan dann aber nicht umsetzte. Dem jungen IS-Anhänger wird vorgeworfen, Propagandamaterial der radikal-islamistischen Terror-Miliz gesammelt und geteilt zu haben. Während der Verhandlung gilt ein Fotografier- und Filmverbot.

Polens Parlament debattiert über liberales Abtreibungsrecht

Warschau - In Polen will sich das Parlament am Donnerstag (12.45 Uhr) mit der Liberalisierung des Abtreibungsrechts befassen. Ministerpräsident Donald Tusk hatte im Wahlkampf versprochen, Frauenrechte zu stärken und den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu erleichtern. Die derzeitige Gesetzgebung ist eine der strengsten in der EU. In Tusks Mitte-Links-Koalition herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, wie weit das Abtreibungsrecht liberalisiert werden soll.

Drohnen der jemenitischen Huthi-Miliz abgeschossen

Sanaa/Washington - Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge elf Drohnen der vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Miliz abgeschossen. Wie das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilte, wurden die Drohnen im Laufe des Vortags abgeschossen. Sie hätten eine "unmittelbare Bedrohung" für Schiffe der USA, ihrer Partner und Handelsschiffe in der Region dargestellt.

Schweiz lädt zu Ukraine-Friedenskonferenz im Juni

Wien/Hamburg - Die Schweiz wird voraussichtlich am 15. Juni die Friedenskonferenz der Ukraine ausrichten. "Es gibt derzeit genügend internationale Unterstützung für eine hochrangige Konferenz zur Einleitung des Friedensprozesses", teilte die Regierung in Bern am Mittwoch mit. Sie kommt damit einem Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach. Allerdings hat Russland erklärt, nicht an dem zweitägigen Treffen auf dem Bürgenstock vor den Toren Luzerns teilnehmen zu wollen.

