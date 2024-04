Blauer Donnerstag im U-Ausschuss mit Kickl und Teufel

Wien - Der Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" ist am Donnerstag blau gefärbt. Geladen ist FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl geladen, der vor allem Fragen zu seiner Zeit als Innenminister in der gemeinsamen Regierung mit der ÖVP beantworten wird müssen. Ebenfalls zugesagt hat Kickls einstiger Kabinettschef und nunmehriger blauer Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Reinhard Teufel. Den Anfang macht der ehemalige Kommunikationschef der FPÖ.

Massive Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Donnerstag mit mehr als 40 Raketen und mehr als 40 Drohnen angegriffen. Ziel sei die kritische Infrastruktur gewesen, erklärte Selenskyj. Sein Land brauche mehr Ausrüstung für die Luftverteidigung. Energieministers Herman Haluschtschenko berichtete von Angriffen auf Stromerzeugungs- und Verteilanlagen in den Regionen Charkiw, Saporischschja, Lwiw sowie Kiew.

17-Jähriger nach Terroralarm am Hauptbahnhof vor Gericht

Wien - "Er war nach seiner Festnahme geständig, einen Anschlag geplant zu haben. Es hat ihn der Mut verlassen. Er hat sich nicht getraut, es umzusetzen", hat die Staatsanwältin am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu Beginn der Verhandlung gegen jenen 17-Jährigen erklärt, der sich am 11. September 2023 im Namen des "Islamischen Staat" (IS) mit einem Kampfmesser zum Hauptbahnhof begeben hatte. Der Jugendliche hatte ursprünglich im Sinn, am Bahnhofsgelände auf Passanten einzustechen.

Polizei-Razzia bei Drogenfahndung in Marseille

Marseille - Beim Kampf gegen den ausufernden Suchtgifthandel im südfranzösischen Marseille ist nun auch die Drogenfahndung in der Hafenstadt selbst zum Gegenstand einer Polizei-Razzia geworden. Wie "Le Parisien" am Mittwochabend unter Verweis auf übereinstimmende Quellen berichtete, durchsuchte die Generalinspektion der Nationalpolizei (IGPN) vor einer Woche die führende Abteilung der Kriminalpolizei von Marseille, die für die Aufdeckung der größten Drogengeschäfte zuständig ist.

Polens Parlament debattiert über liberales Abtreibungsrecht

Warschau - Das polnische Parlament will sich am Donnerstag (12.45 Uhr) mit einer Liberalisierung des Abtreibungsrechts befassen. Die derzeitige Gesetzgebung ist eine der strengsten in der EU. Ministerpräsident Donald Tusk hatte im Wahlkampf versprochen, Frauenrechte zu stärken und den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu erleichtern. "Jede polnische Frau wird selbst über ihre Mutterschaft entscheiden können", versprach Tusk im Herbst.

Klarer Sieg für Südkoreas Opposition bei Parlamentswahl

Seoul - Bei der Parlamentswahl in Südkorea hat die sozialliberale Opposition einen überwältigenden Sieg über die Regierungspartei des konservativen Präsidenten Yoon Suk-yeol errungen. Der Erfolg der Opposition bedeutet zugleich eine erhebliche innenpolitische Schwächung des Staatschefs. Südkoreas Premierminister Han Duck-soo bot Medienberichten zufolge als Reaktion auf die klare Niederlage des Regierungslagers seinen Rücktritt an.

AUA-Chefin: Hoffe, dass wir AUA nicht neu denken müssen

Wien/Schwechat/Frankfurt - AUA-Chefin Annette Mann sieht weiterhin Wachstum und Zukunftsperspektive der Airline gefährdet, wenn die Arbeitnehmervertreter auf ihren Gehaltsforderungen für das Bordpersonal beharren. "Ich hoffe, dass wir die AUA nicht neu denken müssen", sagte sie am Donnerstag im "Ö1-Morgenjournal". Die Lufthansa-Tochter habe einen "Riesen-Investmentberg" vor sich und fliege stärker als andere Konzerntöchter gegen Billiganbieter an.

Pkw-Lenker fuhr Jogger nieder und beging Fahrerflucht

Villach - Ein Jogger in Villach ist am Donnerstag kurz vor 6.00 Uhr auf einem Schutzweg von einem Pkw niedergefahren worden, der Lenker beging Fahrerflucht. Wie die Polizei berichtete, gab der Lenker Gas, als der Jogger bei Grün am Schutzweg die Pestalozzistraße querte. Der 35-jährige Jogger wurde durch den Zusammenprall zu Boden geschleudert und dann mit leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert. Die Villacher Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

