Fatima Hellberg wird mumok-Direktorin

Wien - Die in Schweden geborene derzeitige Direktorin des Bonner Kunstvereins Fatima Hellberg wird ab 1. Oktober 2025 Nachfolgerin von mumok-Direktorin Karola Kraus. Diese Entscheidung stellte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag vor. Cornelia Lamprechter bleibt kaufmännische Leiterin.

Blauer Donnerstag im U-Ausschuss mit Kickl und Teufel

Wien - Der Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" ist am Donnerstag blau gefärbt. Geladen ist FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl geladen, der vor allem Fragen zu seiner Zeit als Innenminister in der gemeinsamen Regierung mit der ÖVP beantworten wird müssen. Ebenfalls zugesagt hat Kickls einstiger Kabinettschef und nunmehriger blauer Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Reinhard Teufel. Den Anfang macht der ehemalige Kommunikationschef der FPÖ.

Israel beginnt neuen Militäreinsatz im zentralen Teil Gazas

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag einen Militäreinsatz im zentralen Abschnitt des Gazastreifens begonnen. In einer Mitteilung der Armee war die Rede von einer "präzisen Operation auf der Basis von Geheimdienstinformationen, mit dem Ziel, Terroraktivisten auszuschalten und Terror-Infrastruktur im Zentralabschnitt Gazas zu treffen". Vor dem Vorrücken von Bodentruppen hätten Kampfflugzeuge Terrorziele über und unter der Erde angegriffen.

Neues Gesetz zu Truppenmobilmachung in Ukraine beschlossen

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Parlament hat einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Mobilisierung der Streitkräfte verabschiedet. "Der Gesetzentwurf zur Mobilisierung wurde als Ganzes angenommen", erklärte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Donnerstag im Online-Dienst Telegram. 283 der 450 Abgeordneten hätten dafür gestimmt, fügte er hinzu. Das Gesetz erhöht unter anderem die Strafen für Kriegsdienstverweigerer.

Massive Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Donnerstag erneut massiv die ukrainische Energieversorgung attackiert. Dabei wurden Umspannwerke und Stromanlagen in fünf Regionen beschädigt, wie die Behörden am Vormittag mitteilten. In der nordöstlichen Oblast Charkiw sei notgedrungen mindestens 200.000 Menschen der Strom abgeschaltet worden. Nahe der Hauptstadt Kiew sei das Wärmekraftwerk Trypilska getroffen und vollständig zerstört worden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.

Keine Entspannung in russischem Hochwassergebiet

Orenburg - Bei der Hochwasserkatastrophe im südlichen Russland und im Norden Kasachstans zeichnet sich keine Entspannung ab. Die Pegelstände des Ural und anderer Flüsse in der Region stiegen auch am Donnerstag nach der raschen Schneeschmelze weiter an. Besonders dramatisch war die Lage unter anderem im russischen Orenburg, das etwa 1.200 Kilometer südöstlich von Moskau liegt. Große Teile der 550.000-Einwohner-Stadt sind mittlerweile überschwemmt.

Teilbedingte Haft für 17-Jährigen mit IS-Terrorplänen

Wien - Jener 17-Jährige, der sich am 11. September 2023 im Namen des "Islamischen Staat" (IS) mit einem Kampfmesser zum Hauptbahnhof begeben hatte, um am Bahnhofsgelände auf Passanten einzustechen, ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt worden. Zusätzlich wurden dem Burschen die Weisungen erteilt, sich einem Deradikalisierungsprogramm zu unterziehen und seine Psychotherapie fortzusetzen. Bewährungshilfe wurde angeordnet.

Polizei-Razzia bei Drogenfahndung in Marseille

Marseille - Beim Kampf gegen den ausufernden Suchtgifthandel im südfranzösischen Marseille ist nun auch die Drogenfahndung in der Hafenstadt selbst zum Gegenstand einer Polizei-Razzia geworden. Wie "Le Parisien" am Mittwochabend unter Verweis auf übereinstimmende Quellen berichtete, durchsuchte die Generalinspektion der Nationalpolizei (IGPN) vor einer Woche die führende Abteilung der Kriminalpolizei von Marseille, die für die Aufdeckung der größten Drogengeschäfte zuständig ist.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red