Lawinenabgang in Tirol: Zwei Tote, zwei Personen verschüttet

Sölden - Bei einem Lawinenabgang in den Ötztaler Alpen in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) sind am Donnerstag insgesamt vier Personen verschüttet worden. Zwei Wintersportler kamen dabei ums Leben, sagte die Bergrettung Sölden zur APA. Ein Wintersportler wurde tot geborgen, der zweite reanimiert, er erlag aber letztlich auch seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Personen waren vorerst noch unter den Schneemassen der Gleitschneelawine verschüttet.

Blauer Donnerstag im U-Ausschuss mit Kickl und Teufel

Wien - Der Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" ist am Donnerstag blau gefärbt. Geladen war neben FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl, der vor allem Fragen zu seiner Zeit als Innenminister in der gemeinsamen Regierung mit der ÖVP beantworten wird müssen, auch dessen einstiger Kabinettschef, der nunmehrige blaue Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Reinhard Teufel. Den Anfang machte jedoch der ehemalige blaue Kommunikationschef im Innenministerium.

Israel beginnt neuen Militäreinsatz im zentralen Teil Gazas

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag einen Militäreinsatz im zentralen Abschnitt des Gazastreifens begonnen. In einer Mitteilung der Armee war die Rede von einer "präzisen Operation auf der Basis von Geheimdienstinformationen, mit dem Ziel, Terroraktivisten auszuschalten und Terror-Infrastruktur im Zentralabschnitt Gazas zu treffen". Vor dem Vorrücken von Bodentruppen hätten Kampfflugzeuge Terrorziele über und unter der Erde angegriffen.

Viele Händler gegen deutliche Ausweitung der Öffnungszeiten

Wien - Die von Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti vorgeschlagene Ausweitung der Öffnungszeiten von aktuell maximal 72 Stunden auf 80 Stunden zwischen Montag und Samstag stößt bei zahlreichen Händlern in Österreich auf Ablehnung. "In dem Fall gibt es kein Einvernehmen in der Branche", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA. Die Forderung nach einer Erhöhung auf maximal 80 Wochenstunden sei unter den Handelsverband-Mitgliedern derzeit "nicht mehrheitsfähig".

Amoklauf an Schule in Oberösterreich auf TikTok angekündigt

Gramastetten - Ein Chat auf TikTok, in dem ein Amoklauf an einer Mittelschule in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) angekündigt wurde, sorgt in Oberösterreich für Aufregung. Die Schuldirektorin und Eltern eines Schülers hätten Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei erstattet und einen Screenshot von dem Chatverlauf gezeigt, bestätigte diese am Donnerstag einen Bericht in der "Kronen Zeitung". Ein 13-Jähriger könnte Verfasser der Nachrichten sein, dieser leugnete bisher.

Österreichischer Diplomat wird aus Russland ausgewiesen

Wien/Moskau - Das russische Außenministerium hat einen Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Moskau zur "unerwünschten Person" erklärt. Die betreffende Person müsse das Land bis zum 18. April verlassen, informierte das russische Ministerium am Donnerstag in einer Mitteilung. Bei dem Schritt handelt es sich um eine erwartete Reaktion auf die im März erfolgte Entscheidung des Außenamts in Wien, zwei russische Diplomaten im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen des Landes zu verweisen.

Massive Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Donnerstag erneut massiv die ukrainische Energieversorgung attackiert. Umspannwerke und Stromanlagen in fünf Regionen wurden beschädigt, teilten die Behörden mit. In der nordöstlichen Oblast Charkiw sei notgedrungen mindestens 200.000 Menschen der Strom abgeschaltet worden. Nahe der Hauptstadt Kiew sei das Wärmekraftwerk Trypilska getroffen und komplett zerstört worden, meldete die Agentur Interfax-Ukraine. In Mykolajiw im Süden gab es vier Tote.

Teilbedingte Haft für 17-Jährigen mit IS-Terrorplänen

Wien - Jener 17-Jährige, der am 11. September 2023 im Namen des "Islamischen Staat" (IS) mit einem Kampfmesser am Hauptbahnhof einen Terror-Anschlag verüben wollte, dann aber davon Abstand nahm, ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt worden. Zusätzlich wurden dem Burschen die Weisungen erteilt, sich einem Deradikalisierungsprogramm zu unterziehen und seine Psychotherapie fortzusetzen.

