Israel auf Vergeltungsschlag des Iran vorbereitet

Washington - Israel ist vor dem Hintergrund der Tötung von iranischen Revolutionsgardisten in Syrien auf einen möglichen Vergeltungsschlag des Iran vorbereitet. "Ein direkter iranischer Angriff wird eine angemessene israelische Antwort gegen den Iran erfordern", sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant in einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin. Das "Wall Street Journal" berichtete, ein Angriff des Iran könnte schon "in den nächsten 24 bis 48 Stunden" erfolgen.

Laut Hamas Feuerpause nötig zum Finden der Geiseln

Jerusalem - Das Schicksal der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln kann nach Darstellung eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas nur während einer Waffenruhe geklärt werden. Teil der Verhandlungen sei es, ein Abkommen über eine Feuerpause zu erreichen, "um genügend Zeit und Sicherheit zu haben, um endgültige und genauere Daten über die gefangenen Israelis zu sammeln", sagte Basem Naim, Mitglied des Politbüros der Hamas, am Donnerstagabend auf Telegram.

Thailändische Central Group kauft offenbar KaDeWe von Signa

Düsseldorf/Wien - Das berühmte Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin hat laut Bericht des "Handelsblatts" den Besitzer gewechselt. Die thailändische Central Group habe das Gebäude für eine Milliarde Euro von der insolventen Signa-Gruppe gekauft, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf "mehrere beteiligte Personen". Signa und Central sind langjährige Geschäftspartner; seit 2015 hält Central bereits die Mehrheit an dem Warenhausbetreiber - bisher aber nicht an der Immobilie.

EU-"Chefs" und Ratspräsident Michel bei Nehammer

Wien - In Wien findet am Freitag eines von mehreren Gipfeltreffen zur Diskussion der Ziele und Prioritäten der EU für die kommenden fünf Jahre statt. Staats- und Regierungschefs aus fünf Mitgliedsstaaten sowie der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, kommen dafür auf Einladung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Bundeshauptstadt.

Wasser steigt rasch in Russlands Überschwemmungsgebiet

Moskau/Astana - In der von Überschwemmungen betroffenen südrussischen Oblast Kurgan ist das Wasser in der Nacht auf Freitag so rasch angestiegen, dass das Dorf Kaminskoje am Fluss Tobol evakuiert werden musste. Der Gouverneur von Kurgan, Wadim Schumkow, erklärte in der Früh auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram, der Pegelstand sei um 1,4 Meter gestiegen. Der Tobol, an dem Kaminskoje liegt, fließt auch durch die gleichnamige Stadt Kurgan, in der rund 300.000 Menschen leben.

Tiroler Experten warnen Wanderer vor tückischen Lawinen

Innsbruck/Sölden - Nach einem Lawinenunglück im Tiroler Ötztal am Donnerstag mit drei Todesopfern haben das Land Tirol und der Lawinenwarndienst auf die weiterhin erhöhte Gefahr von Gleit- und Nassschneelawinen aufmerksam gemacht. Neben Skitourengehern betreffe dies auch Wanderer, nachdem diese Lawinen "in steilen Rinnen teilweise bis ins Grüne vorstoßen", sagte Patrick Nairz, Leiter des Lawinenwarndienstes, am Freitag. "Zonen mit Gleitschneerissen sollten daher gemieden werden", hielt er fest.

FTX-Gründer Bankman-Fried legt Berufung gegen Hafturteil ein

New York - Der US-Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried hat Berufung gegen seine Verurteilung zu einer 25-jährigen Haftstrafe eingelegt. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Das Strafmaß war von einem New Yorker Richter vor zwei Wochen verhängt worden. Der Gründer der Pleite gegangenen Kryptowährungsplattform FTX war im November von einer Jury für schuldig befunden worden, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben.

Radfahrer starb bei Unfall mit SUV in Vorarlberg

Bregenz - Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag in Bregenz von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Der 69-jährige Lenker des SUV verlor aus unbekannter Ursache kurzzeitig das Bewusstsein, woraufhin das Auto von der Fahrbahn auf den parallel verlaufenden Radweg geriet, wo der 56-Jährige unterwegs war. Die Beifahrerin versuchte, mit einem Griff ins Lenkrad einzugreifen, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der 56-Jährige verstarb noch am Unfallort, so die Polizei.

