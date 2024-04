Israel noch ohne Entscheidung zu Reaktion auf Irans Angriff

New York - Israels Regierung hat Medienberichten zufolge noch nicht entschieden, wie sie auf Irans Angriff vom Wochenende reagieren soll. Das Kriegskabinett soll Regierungskreisen zufolge am Montagnachmittag erneut über das weitere Vorgehen beraten. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe für 13.00 Uhr (14.00 Uhr Ortszeit) eine weitere Sitzung einberufen, sagte ein Regierungsvertreter.

Naher Osten laut Guterres "am Rande des Abgrunds"

Jerusalem/New York - Nach dem Angriff des Irans auf Israel hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres vor dem Sicherheitsrat dringend zur Deeskalation aufgerufen. "Der Nahe Osten steht am Rande des Abgrunds", sagte Guterres am Sonntag bei einer Sondersitzung des Gremiums in New York. "Die Menschen in der Region stehen vor der realen Gefahr eines verheerenden großen Konflikts. Jetzt ist die Zeit, zu entschärfen und zu deeskalieren. Jetzt ist die Zeit für maximale Zurückhaltung."

AUA-KV - Abstimmung über Angebot läuft noch bis Mitternacht

Wien/Schwechat - Die Gewerkschaft vida gibt am Dienstag das Ergebnis der Abstimmung über den neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal der Austrian Airlines (AUA) bekannt. Die Befragung endet am Montag um 23:59 Uhr. Nach der Auswertung der Abstimmung werde der Fachausschuss Luftfahrt in der Gewerkschaft über das Ergebnis beraten und dieses danach bekanntgeben, sagte eine vida-Sprecherin zur APA.

Willi sieht "Fifty-Fifty"-Chance in Stichwahl

Innsbruck - Nach der Innsbrucker Gemeinderatswahl ist vor der Stichwahl am 28. April. Grünen-Bürgermeister Georg Willi, der mit 22,89 Prozent in der Direktwahl überraschend Platz eins einfuhr und sich nun gegen Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (JA-Jetzt Innsbruck) duelliert, sieht seine Chance auf eine Wiederwahl "Fifty-fifty", wie er im APA-Gespräch sagte. Gleichzeitig äußerte Willi eine deutliche Präferenz für eine "Mitte-Links"-Dreierkoalition mit Anzengruber und der SPÖ.

Erster Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Trump startet

New York - Mit Donald Trump sitzt ab Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein früherer US-Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. In dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar ist der 77-Jährige unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Am Montag soll vor dem Gericht in New York die Auswahl der Geschworenen beginnen.

Nationalbank-Experten für Vermögens- und Erbschaftssteuern

Wien - In Österreich sind Einkommen und Vermögen sehr ungleich verteilt. Ein Eigenheim haben fast nur Menschen aus der oberen Hälfte der Nettovermögensverteilung, direktes Unternehmenseigentum und Einkommen aus Immobilienvermietung sind beim obersten Zehntel konzentriert. Als Gegenmaßnahme fordern Experten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) im aktuellen Sozialbericht des Sozialministeriums eine Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer und eine Besteuerung der Bodenrente.

Mann stürzte in Vorarlberg in Fluss und über Wasserfall ab

Bregenz - Ein 25-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Laterns (Bez. Feldkirch) ausgerutscht, in einen Fluss gefallen und in weiterer Folge über einen Wasserfall abgestürzt. Nach Angaben der Polizei zog sich der Mann dabei ein Schädelhirntrauma zu.

