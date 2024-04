Leiche lag in Keller in Wien-Margareten in Plastiksack

Wien - Bauarbeiter haben in einem Keller in Wien-Margareten eine in einem Plastiksack verpackte Leiche entdeckt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick machten die Arbeiter den grausigen Fund am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus. Bei Vorbereitungsgrabungen zum Betonieren in einem offen zugänglichen Kellerabteil fanden die Männer den großen schwarzen Sack, aus dem penetranter Gestank entwich, und alarmierten die Polizei.

Irans Präsident droht Israel: "1. Angriff bewusst limitiert"

Brüssel/Washington - Irans Präsident Ebrahim Raisi hat seine Warnung an Israel vor einem Gegenschlag erneuert. Bei einer Militärparade in Teheran sagte Raisi am Mittwoch mit Blick auf den iranischen Großangriff vom Wochenende: "Der erste Angriff war bewusst limitiert und als Strafmaßnahme gedacht, sonst wäre vom zionistischen Regime nichts übrig geblieben." Unterdessen drohen dem Iran neue Sanktionen der USA und der Europäischen Union.

Inflation im März bei 4,1 Prozent

Wien - Im März stiegen die Preise im Jahresvergleich um 4,1 Prozent an. Im Vergleich zum Vormonat Februar erhöhte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent, so die Statistik Austria. Demnach gab es bei Lebensmitteln und in der Gastronomie einen geringeren Preisauftrieb als zuletzt, allerdings wirkten inzwischen wieder die Strom- und Treibstoffpreise leicht inflationstreibend. Ohne Ausgaben für Wohnen sowie Restaurants und Hotels hätte die Inflation 2,3 Prozent betragen.

Budgetdefizit 2024 laut Fiskalrat doch über 3 Prozent

Wien - Das Maastricht-Defizit Österreichs dürfte laut einem am Mittwoch veröffentlichten Budget-Ausblick des Fiskalrates deutlich über der Maastricht-Grenze von 3 Prozent liegen. Für das Jahr 2024 erwartet das Gremium ein Budgetdefizit von 3,4 Prozent des (BIP), für 2025 ein Defizit von 3,2 Prozent. Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt sieht Österreich auf einem "falschen Pfad". Aus dem Finanzministerium hieß es, die Erwartung des Fiskalrates sei "nicht nachvollziehbar".

13 Tote bei russischem Raketenangriff auf Tschernihiw

Tschernihiw - Bei einem russischen Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw sind nach Behördenangaben mindestens 13 Einwohner getötet worden. Zudem seien mehr als 60 Menschen verletzt worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch bei Telegram mit. Die Rettungsarbeiten dauerten noch an. Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj redete dem Westen einmal mehr in puncto Luftabwehr ins Gewissen.

Nationalrat ermöglichte Leerstandsabgabe

Wien - Die Länder können künftig eine effektive Leerstandsabgabe einheben. Die Basis dafür hat der Nationalrat am Mittwoch mittels einer Verfassungsbestimmung geschaffen. Neben der Koalition stimmte auch die SPÖ zu. Die FPÖ empörte sich über eine "Bestrafung für Eigentümer", die NEOS kritisierten, dass bei einer Rekord-Steuerquote auch noch eine weitere Abgabe etabliert werde.

Häftling aus Justizanstalt Korneuburg geflüchtet

Korneuburg - Ein Häftling der Justizanstalt Korneuburg ist am Dienstagvormittag geflohen. "Eine Fahndung verlief bisher negativ", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch auf Anfrage. Bei dem Insassen handelt es sich um einen 23-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er gilt den Angaben zufolge nicht als gefährlich, wie auch "Heute" online berichtete. Der Insasse wurde seit September 2023 als Freigänger angehalten, teilte das Justizministerium mit.

Turmspitze nach Brand von alter Kopenhagener Börse übergeben

Kopenhagen - Die unbeschädigte Spitze des am Dienstag von der brennenden historischen Börse in Kopenhagen gestürzten Turmes ist zurück an die dänische Handelskammer überreicht worden. Brian Mikkelsen, Chef der Handelskammer, die auch Eigentümerin des Bauwerks ist, bekam die Spitze von einer Einsatzkraft am Mittwochmorgen übergeben. Er selbst nannte es "ein kleines Licht in der Dunkelheit" auf X (vormals Twitter).

