Mutmaßliche Russland-Spione in Bayern festgenommen

Berlin - Nach der Festnahme zweier Männer in Bayern, die für Russland spioniert und mögliche Anschlagsziele in Deutschland ausgekundschaftet haben sollen, müssen beide Verdächtige in U-Haft. Ein Ermittlungsrichter habe am Donnerstag auch den zweiten Haftbefehl in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe. Den Angaben nach sind die beiden dringend verdächtig, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Washington und London sanktionieren Irans Drohnenprogramm

Jerusalem/Brüssel - Die USA und Großbritannien verhängen als Reaktion auf die Luftangriffe des Iran gegen Israel umfassende, neue Sanktionen gegen Teheran. Wie US-Präsident Joe Biden und das Finanzministerium in Washington am Donnerstag mitteilten, sind u. a. Irans Drohnen- und Raketenprogramm, das Verteidigungsministerium des Landes sowie die Revolutionsgarden betroffen. Durch die neuen Maßnahmen "ziehen wir den Iran zur Rechenschaft", erklärte Biden. Auch die EU plant neue Sanktionen.

Mann wollte Frau in Wien-Hietzing anzünden

Wien - Ein Mann hat am Donnerstagvormittag in Wien-Hietzing eine Frau anzuzünden versucht und danach einen Suizidversuch verübt. Bei der folgenden Explosion in seiner Wohnung kam der 49-Jährige durch einen gemeinsamen Einsatz der WEGA und der Berufsfeuerwehr mit dem Leben davon. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnung mit Gewalt, löschten den brennenden Mann ab und übergaben den Verletzten der Berufsrettung. Die Polizei startete am Donnerstag auch einen Zeugenaufruf zu dem Fall.

Fassade von Börse in Kopenhagen eingestürzt

Kopenhagen - Das Mauerwerk der ausgebrannten Hälfte der historischen Börse in Kopenhagen ist eingestürzt. Die Wände der halben Börse brachen trotz Stabilisierung zusammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagnachmittag sagte. Die Einsatzkräfte hatten noch Stunden zuvor versucht, die Mauern nach dem zerstörerischen Brand in der alten Börse in Kopenhagen zu retten, indem sie Container mit Betonblöcken aufstellten, die mit Gerüsten um das Gebäude herum verbunden waren.

Absagenflut für letzte Sitzungstage im COFAG-Ausschuss

Wien - Nach dem Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" leidet nun auch jener zur COFAG unter Zeugenschwund. Von 13 Personen haben laut einer Ladungsliste acht für die letzten zwei regulären Ausschusstage am 24. und 25. April fix abgesagt, darunter neben Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer der ehemalige ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel sowie die Unternehmer Stefan Pierer und Siegfried Wolf. Offen ist demnach, ob Ren� Benko erscheinen wird.

Parteiensenat verhängt Strafen gegen ÖVP, SPÖ und Grüne

Wien - Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Bundeskanzleramt hat Strafen gegen ÖVP, SPÖ und Grüne verhängt. Die ÖVP muss wegen nicht oder zu spät gemeldeter Parteispenden Geldbußen in Höhe von insgesamt 35.400 Euro zahlen. Die SPÖ erhält für unzulässige Parteispenden und zu spät gemeldete Zuwendungen Strafen von 53.100 Euro aufgebrummt. Und auch die Grünen bekommen ihre erste Strafe für eine unzulässige Parteispende. Sie müssen 13.600 Euro an Geldbußen zahlen.

WHO wegen Vogelgrippe bei immer mehr Arten besorgt

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen des Übergreifens des Vogelgrippe-Erregers H5N1 auf immer mehr Arten Alarm geschlagen. Dass H5N1 nicht mehr nur Vögel befalle, rechtfertige "enorme Besorgnis", sagte WHO-Chefwissenschafter Jeremy Farrar am Donnerstag in Genf. Das Virus habe sich zu einer weltweiten "Tier-Pandemie" entwickelt. Mit dieser Ausbreitung wachse die Gefahr, dass auch Menschen sich ansteckten und der Erreger schließlich von Menschen übertragen werde.

Kinder von Ex-Betreiber in "Alt-Wien"-Prozess freigesprochen

Wien - Im Betrugsprozess rund um die "Alt Wien"-Kindergärten hat es am Mittwoch am Landesgericht Wien vier nicht rechtskräftige Freisprüche für die erwachsenen Kinder des erstangeklagten ehemaligen Gründers und Betreibers der Einrichtungen gegeben. Verteidiger Lukas Kollmann bestätigte der APA am Donnerstag einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Die Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen das Quartett hatte auf Geldwäsche gelautet.

Wiener Börse schließt klar im Plus.

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel fester beendet. Der ATX gewann 0,87 Prozent auf 3.538,38 Punkte. Unterstützend werteten Marktbeobachter am Berichtstag eine positive internationale Stimmung an den Finanzmärkten. Erneut aufwärts ging es mit den Aktienkursen der schwergewichteten Banken BAWAG und Erste Group mit Zuwächsen von 3,0 bzw. 1,7 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um magere 0,1 Prozent.

