Iran schoss Drohnen ab - Keine Hinweise auf Raketenangriff

Jerusalem/Isfahan - Nach Aktivierung der Luftabwehr in verschiedenen Teilen Irans gibt es Staatsmedien zufolge keine Hinweise auf einen Raketenangriff auf das Land. Es habe sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna Freitagfrüh. Die Luftverteidigung wurde nach der Sichtung mehrerer Drohnen aktiviert. Die iranische Regierung wies Berichte zurück, denen zufolge der Sicherheitsrat zu einer Notsitzung zusammengekommen sei.

Tupolew-Bomber stürzt in Russland ab

Moskau - Ein strategischer Bomber vom Typ TU-22M3 ist am Freitag in der Früh in der südrussischen Region Stawropol abgestürzt, wie die Nachrichtenagenturen Interfax und TASS unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichteten. Das Ministerium teilte mit, dass die vier Piloten das Flugzeug mit dem Schleudersitz verlassen hätten. Drei von ihnen seien gerettet worden, die Suche nach dem vierten Piloten werde fortgesetzt.

Parlamentswahl in Indien hat begonnen

Neu-Delhi - In Indien hat die Parlamentswahl begonnen. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der hindunationalistischen Partei BJP des amtierenden Premierministers Narendra Modi voraus. Damit könnte der 73-Jährige nach zehn Jahren an der Macht weitere fünf Jahre regieren. Wegen der Größe des Landes - Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde - dauert die Abstimmung sechs Wochen. Das Ergebnis wird am 4. Juni erwartet.

US-Veto gegen UN-Vollmitgliedschaft für Palästina

New York - Eine Resolution für die Vollmitgliedschaft eines palästinensischen Staats bei den Vereinten Nationen ist im UN-Sicherheitsrat an einem Veto der USA gescheitert. Zwölf Mitgliedsländer stimmten am Donnerstag in New York für die Resolution, die Schweiz und Großbritannien enthielten sich. Aufgrund des Vetos der USA, die permanentes Mitglied des mächtigsten UN-Gremiums sind, scheiterte die Annahme der Beschlussvorlage.

P�ter Magyar: Ungarn haben genug von Regierungskorruption

Budapest - Vor zwei Monaten nahezu unbekannt, dominiert in Ungarn der politische Neueinsteiger P�ter Magyar die Nachrichten - und er erregt auch Aufmerksamkeit im Ausland. Der Ex-Ehemann der früheren Justizministerin Judit Varga hatte sich im Februar öffentlich gegen die Regierungspartei Fidesz gewandt. Zuletzt konnte er bei Demonstrationen gegen den ungarischen rechtsnationalen Premier Viktor Orb�n und dessen "Mafiastaat" Hunderttausende Menschen mobilisieren.

Fassade von Börse in Kopenhagen eingestürzt

Kopenhagen - Von einer auf die andere Sekunde sind die Mauern der ausgebrannten Hälfte der historischen Börse in Kopenhagen in sich zusammengestürzt. Dabei hatte die Feuerwehr noch kurz zuvor Hoffnung, dass die letzten Überreste der beschädigten Seite des bekannten Bauwerks in der dänischen Hauptstadt gerettet werden können. Doch am Donnerstag stürzte die Fassade um, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red