Britisches Parlament beschloss Gesetz zu Asylpakt mit Ruanda

London/Kigali - Nach wochenlangen Diskussionen hat der britische Premier Rishi Sunak seinen umstrittenen Asylpakt mit Ruanda durchs Parlament gebracht. Migrantinnen und Migranten sollen ungeachtet ihrer Herkunft ins ostafrikanische Land abgeschoben werden, wenn sie unerlaubt nach Großbritannien einreisen. Der Entwurf, dem das Oberhaus in der Nacht auf Dienstag nach langem Widerstand zustimmte, erklärt Ruanda per Gesetz zum sicheren Drittstaat. Sunak bezeichnete das Gesetz als "bahnbrechend".

Schneebedingt 3.400 Haushalte in der Steiermark ohne Strom

Graz/Leibnitz - In der Südweststeiermark ist es am Dienstag aufgrund von Schneefällen zu etlichen Stromausfällen gekommen. In der Früh waren rund 100 Trafostationen und etwa 3.400 Haushalte betroffen, wie die Energie Steiermark mitteilte. Getroffen hatte es vor allem die Region südwestlich von Leibnitz. Für die Reparaturarbeiten wurde zusätzliche Monteure aus Graz und der Oststeiermark angefordert, teilte Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, mit.

Mitarbeiter von AfD-EU-Mandatar wegen Spionage festgenommen

Karlsruhe - Ein Mitarbeiter eines AfD-Europaabgeordneten ist nach Angaben der deutschen Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Spionage für China in Dresden festgenommen worden. Ihm werde Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde am Dienstag mit. Informierten Kreisen zufolge handelt es sich bei dem Abgeordneten um den AfD-Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl, Maximilian Krah.

Israels Bodenoffensive in Rafah dürfte näher rücken

Rafah - Trotz internationaler Warnungen rückt die von Israel angekündigte Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens einem Medienbericht zufolge näher. Israel bereite sich darauf vor, Zivilisten aus Rafah in die nahe gelegene Stadt Khan Younis und andere Gebiete zu bringen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf ägyptische Beamte, die über die israelischen Pläne informiert seien.

Kocher plädiert für umsichtigen Ausstieg aus russischem Gas

Wien - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) warnt vor wirtschaftlichen Folgen durch die von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) anvisierte rasche Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas. "Ein möglicherweise zu schneller Ausstieg darf keinen Flurschaden für die Wirtschaft erzeugen", sagte Kocher dem "Standard" (Dienstagsausgabe). Alle EU-Staaten haben sich darauf verständigt, bis 2027 aus russischem Gas auszusteigen.

Höchste Warnstufe wegen Überschwemmungen in Südchina

Peking - Angesichts der heftigen Regenfälle in China haben die örtlichen Behörden für Teile der südlichen Provinz Guangdong die höchste Warnstufe ausgerufen. Betroffen sei auch die Millionenstadt Shenzhen, teilte das Observatorium der Stadt am Dienstag mit. In der Metropole und weiteren Gebieten wurden demnach "schwere bis sehr schwere Niederschläge" erwartet. Das Risiko von Sturzfluten sei "sehr hoch", hieß es.

Salzburger Familie mit Vergiftung ins Spital gebracht

Obertrum - Eine sechsköpfige Familie aus Obertrum am See (Flachgau) ist am späten Montagabend mit Verdacht auf eine Vergiftung in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert worden. Unter den Betroffenen befand sich auch ein dreijähriges Kind. Alle Beteiligten klagten über Schwindel und Übelkeit, hieß es in einer Aussendung. Der Auslöser war vorerst unklar. Die Familie soll zuvor aber gemeinsam Abend gegessen haben.

Fünfjähriger stürzte in Tirol aus erstem Stock

Reutte - Ein fünfjähriger Bub ist Montagnachmittag im Tal Zwischentoren im Tiroler Bezirk Reutte aus bisher unbekannter Ursache aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses rund dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Fünfjährige mit dem Rettungshubschrauber zuerst in das Krankenhaus Reutte und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls waren im Gange.

