Reguläres Ende für COFAG-Ausschuss vor Benko-Zugabe

Wien - Der parlamentarische COFAG-Untersuchungsausschuss findet am Donnerstag sein reguläres Ende. Themengerecht wird dabei einer der beiden Geschäftsführer der Covid-Finanzierungsagentur als letzte Auskunftsperson befragt. Ohne Zugabe geht es dann aber doch nicht. Eine wohl viel beachtete Zugabe wird es nämlich am 22. Mai geben, wenn der Unternehmer Rene Benko nun doch Fragen beantworten will.

Bericht: Israel für Massengrab in Gaza nicht verantwortlich

Gaza - Ein im Gazastreifen entdecktes Massengrab ist einem Medienbericht zufolge entgegen der Behauptung der islamistischen Hamas nicht von der israelischen Armee angelegt worden. Wie die "Jerusalem Post" am Mittwochabend unter Berufung auf Analysen von Bildmaterial berichtete, habe das Massengrab nahe dem Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden Gazas bereits existiert, bevor israelische Soldaten dort am Boden gegen die Hamas vorgegangen seien.

Israel dürfte schrittweise Offensive in Rafah planen

Rafah/Jerusalem - Israel will seine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einem Medienbericht zufolge schrittweise durchführen. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ägyptische Beamte und ehemalige israelische Offiziere berichtete, änderte Israel auf Druck der USA und anderer Länder seine Pläne für einen großangelegten Angriff auf die mit Binnenflüchtlingen überfüllte Stadt. Durch ein graduelles Vorgehen solle die Zahl ziviler Opfer begrenzt werden, hieß es.

ÖVP und FPÖ als Maßnahmenbremser in der Klima-Debatte

Wien - Der Klimawandel wird kaum noch geleugnet, aber Maßnahmen dagegen häufig verschleppt. Das zeigt eine von Foresight (früher: SORA) für das junge "Kontext"-Institut durchgeführte Studie zur Klimadebatte in Österreich. Vertreter von politischen Parteien traten überproportional oft mit verschleppenden Aussagen in Erscheinung, wobei die ÖVP für fast zwei Drittel und die FPÖ für beinahe ein Drittel davon verantwortlich zeichneten. Konstruktiv traten vor allem die Grünen auf.

42 Prozent der Österreicher sitzen mit dem Handy am Klo

Wien - 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher vertreiben sich mit dem Handy die Zeit auf der Toilette. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz sind es etwas mehr (45 Prozent) und in Italien mit 63 Prozent deutlich mehr, zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Online-Händlers Galaxus. Von jenen Österreichern, die ihr Smartphone am Klo nutzen, tun dies 17 Prozent immer, 29 Prozent oft und 44 Prozent gelegentlich sowie jeder zehnte nur selten.

AK-Wahlen in Ostregion bringen trotz Minus rote Erfolge

Wien - Die Arbeiterkammer-Wahlen in der Ostregion haben die sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) in ihrer Spitzenposition einzementiert. Dennoch gab es für die Präsidentin der Bundeskammer Renate Anderl einen Dämpfer, büßte die von ihr angeführte Liste in Wien doch Terrain ein. Ebenfalls moderate Verluste setzte es für die FSG im Burgenland, während man in Niederösterreich die Vormachtstellung sogar noch ausbauen konnte.

Bis zu 100 Grindwale in Westaustralien gestrandet

Perth - An einem Strand an der australischen Westküste sind Dutzende Grindwale gestrandet. Nach Angaben der Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA) gerieten am Donnerstag zwischen 50 und 100 Meeressäuger nahe der Kleinstadt Dunsborough südlich von Perth in flachem Gewässer in Not. Zahlreiche Tierschützer und Anrainer seien an den Strand geeilt, um die Tiere mit Wasser zu überschütten und sie so am Leben zu erhalten.

