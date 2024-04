COFAG-Ausschuss - Kein G'riss um Förder-Auftrag

Wien - Der parlamentarische COFAG-Untersuchungsausschuss findet am Donnerstag sein reguläres Ende. Themengerecht wird dabei einer der beiden Geschäftsführer der Covid-Finanzierungsagentur als letzte Auskunftsperson befragt. Vor ihm war aber noch ein Beamter im Finanzministerium an der Reihe, der auch im COFAG-Aufsichtsrat sitzt. Er schilderte, wie es zur Gründung der Agentur kam - habe es doch von anderen Seiten kein G'riss um die Aufgabe gegeben.

Oppositionserfolg bei Präsidentenwahl in Nordmazedonien

Skopje - Bei der Präsidentenwahl in Nordmazedonien hat sich die konservative Kandidatin Gordana Siljanovska-Davkova am Mittwoch klar gegen Amtsinhaber Stevo Pendarovski durchgesetzt. Die Kandidatin der oppositionellen VRMO-DPMNE kam nach Angaben der staatlichen Wahlkommission auf 40,08 Prozent der Stimmen, Pendarovski kam nach Auszählung von 99 Prozent auf 19,93 Prozent. Die beiden sicherten sich damit Plätze in der Stichwahl am 8. Mai.

USA lieferten Ukraine ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite

Washington - Die USA haben der Ukraine Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS mit größerer Reichweite für den Einsatz innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets geliefert. "Ich kann bestätigen, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine auf direkte Anweisung des Präsidenten ATACMS mit großer Reichweite geliefert haben", sagte Außenamtssprecher Vedant Patel am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Die Raketen seien Teil eines Hilfspakets vom März gewesen und "diesen Monat" in der Ukraine angekommen.

Trumps Immunität gegen Strafverfolgung wird geprüft

Washington - Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump und die Frage, wo der Rechtsstaat seine Grenzen findet: Das Oberste Gericht der USA beschäftigt sich heute, Donnerstag (ab 16.00 MESZ), damit, ob der 77-Jährige für seine Handlungen im Amt Schutz vor Strafverfolgung genießt. Bei der Anhörung legen beide Seiten ihre Argumente vor den Richterinnen und Richtern des Supreme Court dar. Mit einem Urteil wird erst in paar Wochen gerechnet.

Mehr als 160 Grindwale in Westaustralien gestrandet

Perth - An einem Strand an der australischen Westküste sind mehr als 160 Grindwale gestrandet. Nach Angaben der Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA) gerieten die Meeressäuger am Donnerstag nahe der Kleinstadt Dunsborough 250 Kilometer südlich von Perth in flachem Gewässer in Not. Bis zu Mittag (Ortszeit) seien 26 Tiere verendet, zitierte der Sender ABC eine DBCA-Sprecherin. Helfer versuchten fieberhaft, 140 weitere Wale am Leben zu erhalten.

WHO "alarmiert" über Alkohol- und Tabakkonsum bei Jugend

Kopenhagen - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich "alarmiert" über den Konsum von Alkohol und E-Zigaretten bei Elf- bis 15-Jährigen geäußert. Es seien dringend Maßnahmen nötig, erklärte der europäische Zweig der WHO in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

42 Prozent der Österreicher sitzen mit dem Handy am Klo

Wien - 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher vertreiben sich mit dem Handy die Zeit auf der Toilette. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz sind es etwas mehr (45 Prozent) und in Italien mit 63 Prozent deutlich mehr, zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Online-Händlers Galaxus. Von jenen Österreichern, die ihr Smartphone am Klo nutzen, tun dies 17 Prozent immer, 29 Prozent oft und 44 Prozent gelegentlich sowie jeder zehnte nur selten.

Pro-palästinensische Proteste auf US-Unis weiten sich aus

Austin/Jerusalem - Die pro-palästinensischen Proteste an mehreren Elite-Universitäten in den USA haben sich auf weitere Hochschulen des Landes ausgeweitet. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, brachte am Mittwoch (Ortszeit) den Einsatz der Nationalgarde ins Spiel, sollten die Demonstrationen nicht schnell eingedämmt werden. Mehr als 20 Protestteilnehmer wurden unterdessen bei Auseinandersetzungen zwischen Studenten und der Polizei festgenommen.

