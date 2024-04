Toter Bub in Tirol: Mord-Anklage gegen Vater erhoben

St. Johann in Tirol/Innsbruck - Im Falle jenes sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache gefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Mordanklage gegen den tatverdächtigen Vater erhoben. Der 39-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ein Termin für die Gerichtsverhandlung wurde noch nicht anberaumt.

Österreich neuerlich mit hoher Abgabenlast im OECD-Vergleich

Wien - Österreich weist im jährlichen OECD-Vergleich bei der Steuer- und Abgabenquote neuerlich den dritthöchsten Wert auf. Der sogenannte "Steuerkeil" lag laut der am Donnerstag veröffentlichten "Taxing Wages"-Studie der OECD im Jahr 2023 in Österreich bei 47,2 Prozent (durchschnittl. alleinstehender Arbeitnehmer). Der Keil repräsentiert die Differenz zwischen den Arbeitskosten des Arbeitgebers und dem Nettoverdienst (der dem Arbeitnehmer nach Abzug von Steuern und Abgaben bleibt).

Harte Kritik von SPÖ-Sozialsprecher an 41-Stunden-Woche

Wien - Der Industrie-Vorschlag einer Ausweitung der Regelarbeitszeit auf 41 Wochenstunden ohne Lohnausgleich stößt bei den Sozialdemokraten auf wenig Gegenliebe. Das hat SPÖ-Sozialsprecher und FSG-Chef Josef Muchitsch am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekräftigt. Eine Umsetzung käme einem "Eingriff in die Geldtaschen der Menschen" und damit einem "Lohnraub per Gesetz" gleich, argwöhnte Muchitsch. Dass damit der Wirtschaftsstandort gestärkt werden könne, sei "Schwachsinn".

Belarussischer Diktator für Ukraine-Friedensgespräche

Kiew (Kyjiw)/Minsk - Der autoritäre Machthaber Alexander Lukaschenko von Belarus, ein enger Verbündeter Moskaus, hält die Zeit reif für Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Die Front sei festgefahren und die Bedingungen für Friedensgespräche seien gegeben, zitierte ihn die staatliche, russische Agentur TASS am Donnerstag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland unterdessen vor, die für Juni geplante internationale Friedenskonferenz in der Schweiz verhindern zu wollen.

USA lieferten Ukraine ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite

Washington - Die USA haben der Ukraine Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS mit größerer Reichweite für den Einsatz innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets geliefert. "Ich kann bestätigen, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine auf direkte Anweisung des Präsidenten ATACMS mit großer Reichweite geliefert haben", sagte Außenamtssprecher Vedant Patel am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Die Raketen seien Teil eines Hilfspakets vom März gewesen und "diesen Monat" in der Ukraine angekommen.

EU-Parlament dürfte FPÖ wegen Russland-Nähe anprangern

Straßburg - Das EU-Parlament dürfte am Donnerstag in einer Resolution, die neue Vorwürfe der russischen Einflussnahme im Europäischen Parlament und bei den bevorstehenden EU-Wahlen anprangert, auch die Nähe der FPÖ zu Russland verurteilen. Dies geht aus einem der APA vorliegenden Entwurf der Entschließung hervor, den zu Mittag laut Angaben aus dem EU-Parlament die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokraten, die Liberalen (RENEW) und die Europäischen Grünen unterstützen dürften.

WHO alarmiert über Alkohol- und Tabakkonsum der Jugend

Kopenhagen - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist alarmiert über den Konsum von Alkohol und E-Zigaretten bei Elf- bis 15-Jährigen. Es seien dringend Maßnahmen nötig, erklärte der europäische Zweig der WHO in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Demnach haben 57 Prozent der 15-Jährigen mindestens ein Mal Alkohol getrunken, ein Viertel hat zumindest ein Mal Zigaretten geraucht. Mehr als 30 Prozent der 15-Jährigen haben E-Zigaretten ausprobiert.

Anmeldezahlen für Medizinstudium erneut rückläufig

Wien - 15.158 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium am 5. Juli beworben. Das teilten die Medizin-Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie die Medizin-Fakultät der Universität Linz am Donnerstag mit. Damit sind die Anmeldezahlen das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Zu vergeben sind heuer insgesamt 1.900 Plätze, das sind um 50 mehr als im Vorjahr.

