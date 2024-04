ÖBB trotz Passagierrekords mit deutlich gesunkenem Gewinn

Wien - Die österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) freuen sich über einen Rekord bei den beförderten Fahrgästen im Jahr 2023. 494 Millionen Menschen nutzen Bahn und Busse der ÖBB. Trotzdem ging der Gewinn vor Steuern um 42 Prozent auf 112 Mio. Euro zurück, teilte der Staatskonzerns mit. Durch den Ausfall einiger Zuggarnituren bei gestiegenem Passagieraufkommen war es immer wieder zu Engpässen bei den Kapazitäten gekommen. Die ÖBB investieren aber heftig in Infrastruktur und neue Züge.

ÖVP fordert in EU-Wahlprogramm Asylverfahren in Drittstaaten

Wien - Die ÖVP fährt im EU-Wahlkampf eine harte Linie gegen illegale Migration. Im Migrationskapitel des Wahlprogramms, das der APA vorliegt, werden Asylverfahren und Abschiebungen in sichere Drittstaaten als Ziel genannt. So soll verhindert werden, dass Menschen sich auf den gefährlichen Weg nach Europa machen, heißt es. Steigern will die Partei Budget, Personal und Kompetenzen der EU-Grenzschutzagentur Frontex, der Familiennachzug soll strenger gehandhabt werden.

EU-Wahl: Zumindest fünf Parteien auf dem Stimmzettel

Wien - Zumindest fünf Parteien stehen bei der EU-Wahl im Juni fix auf dem Stimmzettel. Neben den Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS gab sich auch die KPÖ zuversichtlich, die nötigen 2.600 Unterstützungserklärungen zu erhalten. Am Freitag endet für potenzielle Kandidaten die Frist, ihre Wahlvorschläge einzureichen.

China sieht viele "Arten von Störungen" in Beziehung zu USA

Peking - US-Außenminister Antony Blinken hat sich am Freitag in Peking mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zu Gesprächen über eine Reihe komplexer Themen getroffen. Zu Beginn der Eröffnungssitzung sagte Wang zu Blinken, dass sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zwar stabilisiert hätten, negative Faktoren in den Beziehungen jedoch immer noch zunehmen würden. "Die Beziehungen sind mit allen Arten von Störungen konfrontiert", sagte er.

Weinstein-Urteilsaufhebung als "Weckruf" für MeToo-Bewegung

Hollywood - Die MeToo-Bewegung hatte das harte Urteil für Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen im März 2020 mit Jubel und Erleichterung aufgenommen. Der frühere Filmmogul war von einem New Yorker Richter wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. "Ich glaub', ich werd' verrückt", kommentierte die Gründerin der Bewegung, Tarana Burke (50), damals die hohe Strafe.

Zwei Trump-Anhörungen an einem Tag

New York/Washington - Juristischer Großkampftag für Ex-Präsident Donald Trump: Während der Republikaner den Donnerstag in einem New Yorker Gerichtssaal zubrachte, verhandelte das Oberste Gericht in Washington die Frage, ob er vor einer Strafverfolgung für Handlungen im Amt geschützt sein soll. Hier könnte Trump einen Teilsieg einfahren. "Ich habe gehört, dass die Anhörung ziemlich toll war", sagte Trump am späten Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in New York nach einem langen Tag im Gericht.

USA planen offenbar weitere milliardenschwere Ukraine-Hilfe

Washington - Die US-Regierung plant offenbar ein neues milliardenschweres Militärhilfepaket für die von Russland angegriffene Ukraine. Informationen aus US-Regierungskreisen zufolge wollen die USA weitere Waffen und Abwehrsysteme im Wert vom sechs Milliarden US-Dollar für die Ukraine kaufen. Dazu sollen nach Angaben eines Insiders ein Artillerieabwehrradar, taktische Fahrzeuge, Patriot Flugabwehrraketensysteme, Drohnen, Artillerie, Präzisionsmunition und Drohnenabwehrsysteme gehören.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red