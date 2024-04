Bau eines temporären Hafens vor Gaza hat begonnen

Washington - Der Bau eines temporären Hafens vor der Küste des Gazastreifens geht nach US-Angaben voran - die ersten Hilfsgüter könnten schon bald über die provisorische Anlage geliefert werden. Das US-Militär habe mit den Arbeiten begonnen und sei mit Schiffen im Einsatz, teilte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die US-Regierung rechnet damit, dass die provisorische Hafenanlage im Norden des Gazastreifens Anfang Mai einsatzfähig sein wird.

ÖBB trotz Passagierrekords mit deutlich gesunkenem Gewinn

Wien - Die österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) freuen sich über einen Rekord bei den beförderten Fahrgästen im Jahr 2023. 494 Millionen Menschen nutzen Bahn und Busse der ÖBB. Trotzdem ging der Gewinn vor Steuern um 42 Prozent auf 112 Mio. Euro zurück, teilte der Staatskonzerns mit. Durch den Ausfall einiger Zuggarnituren bei gestiegenem Passagieraufkommen war es immer wieder zu Engpässen bei den Kapazitäten gekommen. Die ÖBB investieren aber heftig in Infrastruktur und neue Züge.

EU-Wahl: Zumindest fünf Parteien auf dem Stimmzettel

Wien - Zumindest fünf Parteien stehen bei der EU-Wahl im Juni fix auf dem Stimmzettel. Neben den Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS gab sich auch die KPÖ zuversichtlich, die nötigen 2.600 Unterstützungserklärungen zu erhalten. Am Freitag endet für potenzielle Kandidaten die Frist, ihre Wahlvorschläge einzureichen.

ÖVP fordert in EU-Wahlprogramm Asylverfahren in Drittstaaten

Wien - Die ÖVP fährt im EU-Wahlkampf eine harte Linie gegen illegale Migration. Im Migrationskapitel des Wahlprogramms, das der APA vorliegt, werden Asylverfahren und Abschiebungen in sichere Drittstaaten als Ziel genannt. So soll verhindert werden, dass Menschen sich auf den gefährlichen Weg nach Europa machen, heißt es. Steigern will die Partei Budget, Personal und Kompetenzen der EU-Grenzschutzagentur Frontex, der Familiennachzug soll strenger gehandhabt werden.

USA planen offenbar weitere milliardenschwere Ukraine-Hilfe

Washington - Die US-Regierung plant offenbar ein neues milliardenschweres Militärhilfepaket für die von Russland angegriffene Ukraine. Informationen aus US-Regierungskreisen zufolge wollen die USA weitere Waffen und Abwehrsysteme im Wert vom sechs Milliarden US-Dollar für die Ukraine kaufen. Dazu sollen nach Angaben eines Insiders ein Artillerieabwehrradar, taktische Fahrzeuge, Patriot Flugabwehrraketensysteme, Drohnen, Artillerie, Präzisionsmunition und Drohnenabwehrsysteme gehören.

China sieht viele "Arten von Störungen" in Beziehung zu USA

Peking - US-Außenminister Antony Blinken hat sich am Freitag in Peking mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zu Gesprächen über eine Reihe komplexer Themen getroffen. Zu Beginn der Eröffnungssitzung sagte Wang zu Blinken, dass sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zwar stabilisiert hätten, negative Faktoren in den Beziehungen jedoch immer noch zunehmen würden. "Die Beziehungen sind mit allen Arten von Störungen konfrontiert", sagte er.

Insider: Statt Verkauf schließt ByteDance TikTok in USA eher

Hongkong/Peking - Angesichts des drohenden TikTok-Verbots in den USA würde der chinesische Mutterkonzern ByteDance die Kurzvideo-App laut Insidern lieber schließen als verkaufen. Dies gelte, wenn alle rechtlichen Mittel gegen ein Verbot ausgeschöpft seien, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Die insbesondere bei jungen Menschen beliebte App steht unter dem Verdacht, es Peking zu ermöglichen, die 170 Millionen US-Nutzer auszuspionieren und zu manipulieren.

Myanmarische Junta bombardierte Spital: Tote und Verletzte

Naypyidaw - Bei einem Luftangriff des regierenden Militärs in Myanmar auf eine von Rebellen kontrollierte Region an der Grenze zu Indien sind mehrere Zivilisten getötet und viele weitere verletzt worden. Die Bomben hätten am Donnerstagabend ein Spital in der Stadt Mindat im Chin-Staat im Westen des Krisenlandes getroffen, berichteten Augenzeugen und lokale Medien am Freitag übereinstimmend. Mindestens vier Menschen sollen im Wanma Thu District Hospital ums Leben gekommen sein.

