Blinken traf in Peking auch Chinas Staatschef Xi

Peking - US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag in Peking überraschend auch Chinas Staatschef Xi Jinping getroffen. "Die beiden Länder sollten Partner und keine Rivalen sein", betonte Xi laut dem staatlichen Sender CCTV. Er nannte aber auch "eine Reihe von Problemen, die gelöst werden" müssten. Dabei gebe es "noch Raum für weitere Anstrengungen".

Offenbar treten zumindest sechs Parteien bei EU-Wahl an

Wien - Fix stehen fünf Parteien bei der EU-Wahl im Juni auf dem Stimmzettel - und zwar die Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS, die auf Abgeordnete zurückgreifen können. Mit der KPÖ dürfte aber zumindest eine sechste dazu kommen. Wie deren Spitzenkandidat Günther Hopfgartner am Freitag wissen ließ, habe man fast 4.000 Unterstützungserklärungen zusammen. Heute endet für potenzielle Kandidaten die Frist, ihre Wahlvorschläge einzureichen.

ÖBB fuhren 2023 mit mehr Fahrgästen weniger Gewinn ein

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Vorjahr 278,2 Mio. Menschen mit der Bahn und 215,4 Millionen mit den ÖBB-Bussen befördert. 494 Mio. Fahrgäste bedeuten Rekord, ob heuer schon 500 Millionen erreicht werden, will sich ÖBB-Chef Andreas Matthä nicht festlegen. Zuwachs bei den Passagieren im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es vor allem im Fernverkehr, hier habe das Klimaticket Auswirkungen gezeigt, so Matthä. Die Fahrgastzahl im Nahverkehr änderte sich kaum.

Karner sieht britisches Ruanda-Modell als Vorbild

Wien - Dänemark und Österreich richten am 6. Mai eine Migrationskonferenz zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten aus. Die beiden Länder hätten die "Federführung" übernommen, um dieses Thema voranzutreiben, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem dänischen Amtskollegen Kaare Dybvad Bek in Wien. Als Vorbild nannte Karner dabei das britische "Ruanda-Modell".

Russland bombardierte in Ukraine Zug mit westlichen Waffen

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Zug mit von westlichen Ländern gelieferten Waffen in der Ostukraine bombardiert. Die russischen Streitkräfte hätten am Donnerstag mit Raketen und Artillerie "westliche Waffen und Militärausrüstung" getroffen, die in der Region Donezk per Zug transportierte worden seien, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag. Auch Bahneinrichtungen in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden demnach ins Visier genommen.

Zahl der Verkehrstoten 2023 wieder über 400

Wien - Im Vorjahr sind auf Österreichs Straßen erstmals seit 2019 wieder mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Die 402 Verkehrstoten entsprechen einem Anstieg um neun Prozent gegenüber 2022 (370), 44.585 wurden verletzt, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag. Zugleich gab es einen Rekordwert an verletzten oder getöteten Fahrrad- bzw. E-Scooter-Fahrern sowie einen hohen Anteil an Alkoholunfällen, der zweithöchste Wert seit 1992.

Deutscher Filmemacher Michael Verhoeven ist tot

München/Wien - Der deutsche Filmemacher Michael Verhoeven ist tot. Der Ehemann der österreichischen Schauspielerin Senta Berger starb bereits am vergangenen Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit, wie die Familie am Freitag der dpa in München mitteilte. "Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft", sagte sein Sohn, der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven.

Spätfrost sorgte für 56 Million Euro Schaden

Gutenberg bei Weiz/Wien - Der Spätfrost der vergangenen 14 Tage hat laut Österreichischer Hagelversicherung bei heimischen Obst- und Weinbauern einen Schaden von insgesamt 56 Mio. Euro verursacht. Am stärksten traf es die Steiermark mit 37 Millionen, gefolgt von Niederösterreich mit 17 Millionen. "Es sind rund 50 Prozent der steirischen Obstbaufläche betroffen, aber wir erwarten insgesamt eine normale Ernte", sagte Herbert Muster von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Es soll wieder wärmer werden.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin etwas höher gezeigt. Der ATX stieg 0,16 Prozent auf 3.567,97 Punkte. Die übrigen europäischen Börsen konnten ebenfalls zulegen, gestützt wurde die Marktstimmung durch die guten Ergebnissen von Microsoft und Alphabet vom Vorabend. In Wien sorgten Zahlenvorlagen für Bewegung bei Einzelwerten. Palfinger (minus 1,6 Prozent) und Polytec (minus 2,2 Prozent) gaben nach der Veröffentlichung von Ergebnissen jeweils nach.

red