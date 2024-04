Gespräche über Gaza-Krieg gehen in Saudi-Arabien weiter

Gaza/Wien - Bei einem Treffen mehrerer Außenminister westlicher und arabischer Staaten in Riad soll am Montag über Bemühungen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas gesprochen werden. US-Außenminister Antony Blinken traf am Montag in der Früh ein. Die Gespräche über einen Waffenstillstand machen Fortschritte, sagte der französische Außenminister Stephane Sejourne in Riad.

Spanien: S?nchez verkündet Entscheidung über Rücktritt

Madrid - Der spanische Ministerpräsident Pedro S?nchez will um 11.00 Uhr mitteilen, ob er sein Amt infolge einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau niederlegt. Das teilte die linke Regierung am Montag in Madrid mit. Zunächst hatte Madrid eine Mitteilung um 12.00 Uhr angekündigt. Der sozialistische Politiker hatte überraschend angekündigt, er erwäge einen Rücktritt. Für eine Bedenkzeit hatte er alle öffentlichen Termine abgesagt und eine Entscheidung für Montag angekündigt.

Debatte der EU-Spitzenkandidaten in Maastricht

Maastricht - Die länderübergreifenden Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Europawahl Anfang Juni treffen am Montag (ab 19.00 Uhr) im niederländischen Maastricht zu einer ersten öffentlichen Wahlkampfdebatte aufeinander. Themen der Debatte sind der Klimawandel, die Außen- und Sicherheitspolitik und der Zustand der Demokratie in der EU. Die länderübergreifenden Spitzenkandidaten sollen den Wahlkampf europäischer machen, auch wenn zum größten Teil über nationale Listen gewählt wird.

53 Grad gefühlte Temperatur auf den Philippinen

Manila/Bangkok - Wegen Hitzerekorden ist auf den Philippinen am Montag und Dienstag der Präsenzunterricht in allen öffentlichen Schulen ausgesetzt worden. Das Wetteramt warnte, dass der Hitzeindex - also die gefühlte Temperatur mit Blick auf die Luftfeuchtigkeit und anderer Faktoren - vielerorts gefährliche Werte erreiche, während er in einigen Gebieten bereits "extreme Gefahr" darstelle. So wurde der Hitzeindex in der Stadt Iba am Sonntag mit rekordverdächtigen 53 Grad angegeben.

Datenschützer reichen Beschwerde gegen OpenAI ein

Wien - Die Datenschutz-Organisation Noyb hat zusammen mit einem betroffenen Bürger eine Beschwerde gegen den ChatGPT-Anbieter OpenAI wegen Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingereicht. Die von Aktivist Max Schrems mitbegründete Organisation warf OpenAI am Montag vor, im Fall einer "Person des öffentlichen Lebens" falsche Angabe zu persönlichen Daten zu machen, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit einer Berichtigung oder Löschung einzuräumen.

BBC: Schottischer Regierungschef Yousaf will zurücktreten

Edinburgh - Der schottische Regierungschef Humza Yousaf steht 13 Monate nach seinem Amtsantritt vor dem Aus. Der 39-Jährige wolle noch am Montag zurücktreten, berichtete die BBC. Zuvor hatte die Zeitung "Times" geschrieben, der Regierungschef sei zu dem Schluss gekommen, dass seine Position unhaltbar ist. Auch der Sender Sky News berichtete, Yousaf erwäge seinen Rücktritt. Seine Schottische Nationalpartei (SNP) hat nach dem Bruch der Koalition mit den Grünen keine Mehrheit mehr.

Wifo sieht "erheblichen Handlungsbedarf" bei Gleichstellung

Wien - Frauen bleiben in Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert, übernehmen vorwiegend die Sorgearbeit und werden leicht aus Männerbranchen verdrängt. Um Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen zu gewährleisten, gebe es weiterhin "erheblichen Handlungsbedarf", resümiert das Wifo in einem aktuellen "Research Brief". In den letzten zehn Jahren habe es eine Verringerung struktureller Unterschiede, aber keine vollständige Angleichung der Lebensbedingungen gegeben.

Nach Islamisten-Demo: Polizeipräsident kündigt Prüfung an

Hamburg/Berlin - Nach einer von Islamisten organisierten Demonstration mit mehr als 1.000 Teilnehmern am Wochenende in Hamburg soll die Staatsanwaltschaft tätig werden. Die einzelnen Parolen und Transparente würden von ihr auf strafrechtliche Relevanz überprüft, kündigte der deutsche Polizeipräsident Falk Schnabel am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" an. Fakt sei, dass das Grundgesetz mit dem Blick auf die Versammlungs- und auch Meinungsfreiheit auch extremistische Meinungskundgebungen zulasse.

