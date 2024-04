Gespräche über Gaza-Krieg gehen in Saudi-Arabien weiter

Gaza/Wien - Bei einem Treffen mehrerer Außenminister westlicher und arabischer Staaten in Riad soll am Montag über Bemühungen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas gesprochen werden. US-Außenminister Antony Blinken traf am Montag in Riad ein. Die Gespräche über einen Waffenstillstand machen Fortschritte, sagte der französische Außenminister Stephane Sejourne. Bei einem israelischen Luftangriff in Rafah wurden indes 20 Menschen getötet.

Anzengruber sondiert in Innsbruck nun mit allen

Innsbruck - Nach seinem triumphalen Wahlsieg schreitet der künftige Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) zu Sondierungsgesprächen über die Bildung einer künftigen Koalition. Ab heute, Montag, will der gewählte Stadtchef mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen reden. Bis Ende der Woche soll es dann eine Entscheidung geben, mit wem man in konkrete Koalitionsverhandlungen tritt, sagte ein Anzengruber-Sprecher am Montag zur APA.

Internationale Konferenz zu autonomen Waffensystemen in Wien

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag eine internationale Konferenz zur Regulierung von autonomen Waffensystemen (AWS) in Wien eröffnet. "Die Technologie entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit, die Politik ist hinten nach", sagte er zu Beginn der Veranstaltung in der Hofburg. Es gebe ein "kleines Fenster" zum Handeln, sagte Schallenberg: "Wir dürfen den Moment nicht verstreichen lassen." An der Konferenz nehmen gut 900 Personen aus 142 Staaten teil.

Weiter Suche nach vermisstem Buben in Deutschland

Bremervörde - Eine Woche nach dem Verschwinden des sechsjährigen Arian aus Bremervörde in Deutschland geben die Einsatzkräfte die Hoffnung nicht auf. "Wir haben jetzt auch übers Wochenende wieder einige Fußspuren gefunden", sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Fußabdrücke könnten von dem Buben aus dem Norden des Bundeslandes Niedersachsen stammen. Die Ermittler verfolgten die Spuren mit Hunden - zunächst aber ohne Erfolg.

Spanien: Premier S?nchez bleibt im Amt

Madrid - Der spanische Ministerpräsident Pedro S?nchez hat seine Rücktrittsandrohung nicht wahr gemacht. Der seit knapp sechs Jahren regierende sozialistische Politiker teilte am Montag in Madrid mit, er bleibe im Amt. Nach einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau hatte der 52-Jährige am vorigen Mittwoch alle öffentlichen Termine abgesagt, eine fünftägige Bedenkzeit über seine politische Zukunft verkündet und einen Rücktritt in Aussicht gestellt.

53 Grad gefühlte Temperatur auf den Philippinen

Manila/Bangkok - Wegen Hitzerekorden ist auf den Philippinen am Montag und Dienstag der Präsenzunterricht in allen öffentlichen Schulen ausgesetzt worden. Das Wetteramt warnte, dass der Hitzeindex - also die gefühlte Temperatur mit Blick auf die Luftfeuchtigkeit und anderer Faktoren - vielerorts gefährliche Werte erreiche, während er in einigen Gebieten bereits "extreme Gefahr" darstelle. So wurde der Hitzeindex in der Stadt Iba am Sonntag mit rekordverdächtigen 53 Grad angegeben.

Kinder mit Sprachproblemen auch in Wien ungleich verteilt

Wien - Seit Wochen übt die Stadt Wien Kritik an der ungleichen Verteilung von Flüchtlingen im Bundesgebiet. So sorgen etwa derzeit die im Rahmen des Familiennachzugs nach Österreich kommenden Kinder von Asylberechtigten für Druck auf die Schulen - sie brauchen Schulplätze und Deutschförderung. Aber auch innerhalb der Bundeshauptstadt selbst sind Kinder mit Sprachproblemen ungleich verteilt, zeigt die Beantwortung einer Anfrage der Wiener ÖVP.

Exotische Riesenzecke vereinzelt in Österreich angesiedelt

Wien - Durch die Klimaveränderung ist es der exotischen Riesenzecke, Hyalomma marginatum, gelungen, sich vereinzelt in Österreich anzusiedeln. "Bedenklich dabei ist, dass diese neue Zeckenart Krankheiten importieren kann, die bisher in Österreich noch nicht existierten", erläuterte Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) am Montag in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red