Gespräche über Gaza-Krieg gehen in Saudi-Arabien weiter

Gaza/Wien - Mehrere Außenminister westlicher und arabischer Staaten wollen am Montag in Riad über Bemühungen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas sprechen. Ägyptens Ministerpräsident Mustafa Madbuli bezeichnete den Krieg als "kollektive Bestrafung" für alle Palästinenser im Gazastreifen. US-Außenminister Antony Blinken sah dagegen "messbare Fortschritte". Bei einem israelischen Luftangriff auf Rafah gab es indes mehrere Tote.

Depardieu nach Übergriffsvorwürfen zu Verhör geladen

Paris - Der französische Filmstar G?rard Depardieu (75) ist nach Vorwürfen sexueller Gewalt von der Polizei vorgeladen worden. Eine Sprecherin der Kanzlei seines Anwalts bestätigte der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Medienberichte. Depardieu werde verhört, hieß es am Montag aus Polizeikreisen. Dabei gehe es um Vorwürfe von zwei Frauen, die ihn wegen sexueller Belästigung während Dreharbeiten in den Jahren 2014 und 2021 angezeigt hatten.

Dutzende Tote bei Dammbruch nach heftigem Regen in Kenia

Daressalam/Gitega - Bei einem Dammbruch nach heftigen Regenfällen sind in Kenia Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen gebe es mindestens 42 Todesopfer, erklärte Gouverneurin Susan Kihika am Montag. Weitere Menschen werden demnach noch vermisst, nachdem ein Damm nördlich der Hauptstadt Nairobi gebrochen war. Kenia und große Teile Ostafrikas werden seit Wochen von heftigen Regenfällen heimgesucht, die auf das Klimaphänomen El Ni?o zurückgeführt werden.

Spanien: Premier S?nchez bleibt im Amt

Madrid - Der spanische Ministerpräsident Pedro S?nchez hat seine Rücktrittsandrohung nicht wahr gemacht. Der seit knapp sechs Jahren regierende sozialistische Politiker teilte am Montag in Madrid mit, er bleibe im Amt. Nach einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau hatte der 52-Jährige am vorigen Mittwoch alle öffentlichen Termine abgesagt, eine fünftägige Bedenkzeit über seine politische Zukunft verkündet und einen Rücktritt in Aussicht gestellt.

Anzengruber sondiert in Innsbruck nun mit allen

Innsbruck - Nach seinem triumphalen Wahlsieg schreitet der künftige Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) zu Sondierungsgesprächen über die Bildung einer künftigen Koalition. Ab heute, Montag, will der gewählte Stadtchef mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen reden. Bis Ende der Woche soll es dann eine Entscheidung geben, mit wem man in konkrete Koalitionsverhandlungen tritt, sagte ein Anzengruber-Sprecher am Montag zur APA.

Internationale Konferenz zu autonomen Waffensystemen in Wien

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag eine internationale Konferenz zur Regulierung von autonomen Waffensystemen (AWS) in Wien eröffnet. "Die Technologie entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit, die Politik ist hinten nach", sagte er zu Beginn der Veranstaltung in der Hofburg. Es gebe ein "kleines Fenster" zum Handeln, sagte Schallenberg: "Wir dürfen den Moment nicht verstreichen lassen." An der Konferenz nehmen gut 900 Personen aus 142 Staaten teil.

EU-Agrarminister beraten über weitere Hilfen für Bauern

Luxemburg - Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister beraten am Montag in Luxemburg über weitere Erleichterungen und Hilfen für Bäuerinnen und Bauern. Deutschland schlägt vor, es den EU-Mitgliedstaaten leichter zu machen, ihre eigene Landwirtschaft zu unterstützen, ohne in Konflikt mit dem EU-Wettbewerbsrecht zu kommen. Auch Österreichs Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) ist dafür. Er forderte zudem erneut, die Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung zu verschieben.

ÖBB bestellen 21 zusätzliche Cityjets für die Ostregion

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben 21 weitere Cityjets für die Ostregion bei Siemens Mobility gekauft. Die Züge des Typs Desiro ML sollen im Laufe des Jahres 2026 auf der Stammstrecke zwischen Wien-Meidling und Floridsdorf sowie auf den Außenästen in Niederösterreich auf die Schiene kommen, teilten beide Unternehmen am Montag mit.

