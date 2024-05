Ermittlungen gegen zwei Behördenmitarbeiter im Hundebox-Fall

Krems - Im Fall um einen nunmehr 14-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, hat die Staatsanwaltschaft Krems Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft (BH) Waidhofen a. d. Thaya eingeleitet. Im Raum stehe der Verdacht des Amtsmissbrauchs, sagte Franz Hütter, Sprecher der Anklagebehörde, am Donnerstag. APA-Informationen zufolge handelt es sich um die zwei mit dem Fall betrauten Sozialarbeiter.

Arbeitslosigkeit im April um 11 Prozent gestiegen

Wien - Die schwächelnde Industrie- und Bauwirtschaft belastet weiterhin den heimischen Arbeitsmarkt. Ende April gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 367.847 Personen (+36.691) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023.

AUA-Kollektivvertrag für Bordcrews kann in Kraft treten

Wien/Schwechat - Die Gewerkschaftsglieder unter den Crews der Austrian Airlines (AUA) haben wie erwartet dem neuen Kollektivvertrag (KV) zugestimmt. Das teilte die zuständige Gewerkschaft vida am Donnerstag mit. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat Bord hatten dieses Mal - im Gegensatz zur ersten Abstimmung Mitte April - die Zustimmung empfohlen. Der neue KV läuft bis Ende 2026 und sieht bis dahin drei Gehaltssprünge vor. Im Schnitt steigen die Gehälter um insgesamt 19,4 Prozent.

Polizei in Los Angeles räumt Pro-Palästina-Camp an Uni

Los Angeles - Ein Polizeigroßaufgebot hat mit der Räumung eines Protestcamps pro-palästinensischer Aktivisten an der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) begonnen. Mit Schutzschildern und Schlagstöcken bewaffnet rückten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag in das Lager vor. Zuvor hatten sie mit Einbruch der Dunkelheit auf dem Campus der renommierten Hochschule Stellung bezogen und die Demonstranten vergeblich mit Lautsprechern zum Verlassen des Geländes aufgefordert.

IKG berichtet von Häufung antisemitscher Vorfälle

Wien - In Wien-Leopoldstadt wurden in der Nacht auf Mittwoch antisemitische Parolen an die Wände von Geschäften jüdischer Eigentümer und an Hauswände gesprüht. In dem Bezirk lebt eine große jüdische Community. Insgesamt gab es zuletzt eine Häufung antisemitischer Vorfälle, berichtete der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, der APA. "Erst das Wort, dann die Tat: Zizerlweise wird der Boden für antisemitische Übergriffe in Wien bereitet."

Neuer Prozess gegen Weinstein in New York nach dem Sommer

New York - Dem früheren US-Filmmogul Harvey Weinstein wird nach der Annullierung seines New Yorker Hafturteils wegen sexueller Gewalt nach dem Sommer dort erneut der Prozess gemacht. Bei einem Termin mit dem weiterhin inhaftierten Weinstein kündigte Richter Curtis Farber am Mittwoch (Ortszeit) an, dass das neue Gerichtsverfahren nach dem Labor-Day-Feiertag am 2. September beginnen werde. Einen konkreten Termin nannte der Richter noch nicht.

Mehr als 180 Tote bei Überschwemmungen in Kenia

Nairobi - Durch die Überschwemmungen im ostafrikanischen Kenia sind nach neuen Angaben bereits mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Seit März wurden landesweit 188 Todesopfer gezählt, wie das Innenministerium in Nairobi am Donnerstag mitteilte. 90 Menschen würden noch vermisst. In der Zwischenbilanz war zudem von 125 Verletzten die Rede. Etwa 165.000 Menschen mussten demnach wegen der Überschwemmungen ihre Häuser verlassen.

Camping-Urlaub in Österreich ist teuer

Wien - Für Camping in Österreich müssen Urlauberinnen und Urlauber besonders tief in die Tasche greifen. Immerhin verlangen die heimischen Anbieter heuer in der Hauptsaison pro Nacht im Schnitt 36,35 Euro für zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe - das sind um rund 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. In Europa sind nur Italien (39,24 Euro), Kroatien (38,77 Euro) und die Schweiz teurer, wie eine 34-Länder-Auswertung der Onlineplattform camping.info zeigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red