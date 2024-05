Fronten bei Gaza-Verhandlungen in Kairo weiter verhärtet

Kairo - Bei den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sind die Fronten zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas Medienberichten zufolge weiter verhärtet. Israel werde unter keinen Umständen einer Vereinbarung zustimmen, die eine israelische Verpflichtung zur Beendigung des Krieges beinhaltet, zitierte die Zeitung "Times of Israel" am späten Samstagabend einen über die in Kairo laufenden Gespräche informierten Beamten.

Chinas Staatschef Xi beginnt Europareise

Paris/Peking/Budapest - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird zu einem Besuch in Europa erwartet: Am Sonntagnachmittag will ihn Frankreichs Premierminister Gabriel Attal in Paris empfangen. Am Montag stehen dann Gespräche mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Programm. Für den 70 Jahre alten Xi geht es nach seinem Aufenthalt in Frankreich in den kommenden Tagen weiter nach Serbien und Ungarn.

Russland schrieb Selenskyj zur Fahndung aus

Moskau - Russland hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Fahndung ausgeschrieben. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen am Samstag unter Berufung auf eine Fahndungsliste des Moskauer Innenministeriums. Strafrechtlich gesucht werde Selenskyj, geboren 1978 in Krywyj Rih, Gebiet Dnipropetrowsk, Ukraine, heißt es dort. Der Grund für die Verfolgung wurde nicht genannt. Die Maßnahme gilt als symbolischer Akt, da sich Selenskyj nicht auf russischem Boden befindet.

Lopatka hält Zusammenarbeit mit FPÖ in EU für "unmöglich"

Wien - ÖVP-EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka hält eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf EU-Ebene nicht für möglich. "Nennen Sie mir einen Punkt auf Europaebene, wo ich mit der FPÖ zusammenarbeiten könnte! Die FPÖ verunmöglicht das", grenzte er sich im APA-Gespräch einmal mehr von den Freiheitlichen ab. Bei der Wahl will Lopatka die ÖVP zur mandatsstärksten Partei machen, ein zweites Ziel sei, dass die Europäische Volkspartei (EVP), deren Teil die ÖVP ist, europaweit Erste bleibt.

Nehammer will Familiennachzug mit DNA-Tests beschränken

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will die Zahl von Asylberechtigten, die im Rahmen der Familienzusammenführung nach Österreich kommen, durch schärfere Kontrollen und DNA-Tests eindämmen. "Wir werden den Familiennachzug durch strikte Überprüfungen beschränken", kündigte Nehammer am Sonntag gegenüber der APA an. Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) seien angewiesen worden, die Maßnahmen "in den nächsten Tagen wirksam umzusetzen".

Weitere schwere Niederlage für britische Konservative

Birmingham - Auch bei der letzten Entscheidung der englischen Kommunalwahlen hat die Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak eine herbe Niederlage erlitten. Die Konservativen verloren die Bürgermeisterwahl in der Region West Midlands knapp gegen die oppositionelle Labour Party. Neues Oberhaupt der Region um die Millionenstadt Birmingham wird der Sozialdemokrat Richard Parker, der den konservativen Amtsinhaber Andy Street ablöst, wie die Wahlkommission am Samstagabend mitteilte.

Auto und Motorrad von Rasern in Tirol beschlagnahmt

Schönberg/Kirchbichl - In Tirol sind am Samstag ein Auto sowie ein Motorrad wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen beschlagnahmt worden. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) wurde ein 27-jähriger Biker angehalten, nachdem er mit 208 km/h mehr als doppelt so schnell als erlaubt unterwegs gewesen war. Auf der Brennerautobahn (A13) bei der Mautstelle Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) fuhr ein 45-jährige Pole mit seinem Pkw 112 km/h, obwohl ein Maximum von 30 km/h vorgeschrieben gewesen wäre.

EU-Wahl - Ausgangslage unverändert, wenig Umfragedaten

Wien - Die Ausgangslage für die EU-Wahl (9. Juni) bleibt laut Expertensicht auch nach der Fixierung des Stimmzettels mit sieben Listen ziemlich unverändert. Die FPÖ gilt weiterhin als klarer Favorit auf Platz 1, dahinter sei ein Match ÖVP gegen SPÖ um Rang 2 erwarten, so Politberater Thomas Hofer. Die Grünen könnten an ihr 2019er-Ergebnis herankommen, die NEOS besser abschneiden als zuletzt bei den Regionalwahlen. Meinungsforscher Peter Hajek verwies auf die aktuell dünne Datenlage.

