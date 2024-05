Nehammer will Familiennachzug mit DNA-Tests beschränken

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will die Zahl von Asylberechtigten, die im Rahmen der Familienzusammenführung nach Österreich kommen, durch schärfere Kontrollen und DNA-Tests eindämmen. "Wir werden den Familiennachzug durch strikte Überprüfungen beschränken", kündigte Nehammer am Sonntag gegenüber der APA an. Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) seien angewiesen worden, die Maßnahmen "in den nächsten Tagen wirksam umzusetzen".

Mauthausen-Gedenken: "Recht richtete sich nach der Politik"

Mauthausen - Die internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist heuer unter dem Thema "Recht und Gerechtigkeit" gestanden. Mauthausen Komitee Österreich-Vorsitzender Willi Mernyi nahm dabei - ohne FPÖ-Chef Herbert Kickl zu nennen - wohl auf ein umstrittenes Zitat aus dessen Zeit als Innenminister Bezug, wonach das Recht der Politik folgen müsse: "Die Nazis suchten ein Rechtssystem, in dem sich ihre Ideologie widerspiegelte. Das Recht richtete sich nach der Politik."

Netanyahu: Al-Jazeera in Israel wird geschlossen

Tel Aviv - Israel will den arabischen TV-Sender Al-Jazeera im Land schließen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte am Sonntag bei X (vormals Twitter) mit, dies habe seine Regierung einstimmig beschlossen. Netanyahu sprach dabei von "dem Hetz-Sender Al-Jazeera". Netanyahu hatte bereits vor mehr als einem Monat eine rasche Schließung des im Golfemirat Katar ansässigen TV-Netzwerk in Israel angekündigt.

Neue Festnahmen bei pro-palästinensischen Demos an US-Unis

Washington - Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs halten pro-palästinensische Kundgebungen an US-Universitäten weiter an. Auf dem Campus der University of Virginia (UVA) in Charlottesville räumte die Polizei am Samstag (Ortszeit) ein Protestlager und nahm mindestens 25 Personen fest. Wie viele der Festgenommenen an der Hochschule eingeschrieben sind, war zunächst unklar. Uni-Präsident Jim Ryan erklärte, Personen von außen hätten sich an dem Camp beteiligt und Sicherheitsbedenken ausgelöst.

Entwarnung nach Zyklon "Hidaya" in Ostafrika

Nairobi - Die von wochenlangen Regenfällen und Überschwemmungen gezeichneten Länder Kenia und Tansania sind von einem Zyklon getroffen worden. Der vom Indischen Ozean kommende Tropensturm "Hidaya" traf laut dem kenianischen Wetterdienst am Samstag in Tansania auf Land und brachte bereits zuvor heftigen Wind und Regenfälle mit sich. Schäden wurden jedoch nicht gemeldet. Bereits am Sonntag gab der Wetterdienst in Tansania Entwarnung: "Hidaya" habe sich abgeschwächt.

Lopatka hält Zusammenarbeit mit FPÖ in EU für "unmöglich"

Wien - ÖVP-EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka hält eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf EU-Ebene nicht für möglich. "Nennen Sie mir einen Punkt auf Europaebene, wo ich mit der FPÖ zusammenarbeiten könnte! Die FPÖ verunmöglicht das", grenzte er sich im APA-Gespräch einmal mehr von den Freiheitlichen ab. Bei der Wahl will Lopatka die ÖVP zur mandatsstärksten Partei machen, ein zweites Ziel sei, dass die Europäische Volkspartei (EVP), deren Teil die ÖVP ist, europaweit Erste bleibt.

Russland greift Ukraine auch zum orthodoxen Osterfest an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat das Nachbarland Ukraine auch zum orthodoxen Osterfest mit Angriffen überzogen. Von 24 Kampfdrohnen habe die eigene Flugabwehr in der Nacht 23 abschießen können, teilte die ukrainische Luftwaffe Sonntag früh mit. Trotzdem wurden Zerstörungen gemeldet. In der Region Dnipropetrowsk etwa beschädigten herabstürzende Trümmerteile laut Behördenvertretern mehrere Gebäude und lösten Brände aus.

Festnahme nach Fund von Leiche in Kofferraum in Bayern

Regensburg - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in dem Kofferraum eines Autos, das in einer Tiefgarage in Regensburg in Bayern stand, hat die deutsche Polizei einen Mann festgenommen. Die Ermittler verdächtigen den 55-Jährigen, die junge Frau getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob dieser einem Ermittlungsrichter vorgeführt werde, sagte Polizeisprecher Michael Zaschka am Sonntag. In welchem Verhältnis der Verdächtige zu dem Opfer steht, sagte er nicht.

