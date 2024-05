Immer mehr Tote bei Überschwemmungen im Süden Brasiliens

Brasilia - Bei den schweren Überschwemmungen im Süden Brasiliens ist die Zahl der Toten weiter angestiegen. Mindestens 66 Menschen kamen laut Angaben der brasilianischen Zivilschutzbehörde vom Sonntag bisher in den Fluten ums Leben. Mehr als 100 Menschen gelten demnach als vermisst. Im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul mussten mehr als 80.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Rettungskräfte kämpften gegen die Zeit, um weitere Menschen aus den Schlammlawinen zu retten.

Verhandlungen über Gaza-Waffenruhe in der Sackgasse

Kairo - Bei den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben sich keine entscheidenden Fortschritte abgezeichnet. Sowohl die radikal-islamische Hamas als auch die israelische Regierung beharrten am Sonntag auf ihren teils gegensätzlichen Positionen. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, die Gespräche zu behindern. Überschattet wurden die internationalen Bemühungen zudem von neuen Kämpfen. Israel schloss nach Beschuss durch die Hamas einen Grenzübergang.

Netanyahu: Al-Jazeera in Israel wird geschlossen

Tel Aviv - Israel will den arabischen TV-Sender Al-Jazeera im Land schließen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte am Sonntag bei X (vormals Twitter) mit, dies habe seine Regierung einstimmig beschlossen. Netanyahu sprach dabei von "dem Hetz-Sender Al-Jazeera". Netanyahu hatte bereits vor mehr als einem Monat eine rasche Schließung des im Golfemirat Katar ansässigen TV-Netzwerk in Israel angekündigt.

Lopatka hält Zusammenarbeit mit FPÖ in EU für "unmöglich"

Wien - ÖVP-EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka hält eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf EU-Ebene nicht für möglich. "Nennen Sie mir einen Punkt auf Europaebene, wo ich mit der FPÖ zusammenarbeiten könnte! Die FPÖ verunmöglicht das", grenzte er sich im APA-Gespräch einmal mehr von den Freiheitlichen ab. Bei der Wahl will Lopatka die ÖVP zur mandatsstärksten Partei machen, ein zweites Ziel sei, dass die Europäische Volkspartei (EVP), deren Teil die ÖVP ist, europaweit Erste bleibt.

In Mexiko gefundene Leichen wohl vermisste Touristen

Tijuana - Bei den drei am Freitag im mexikanischen Bundesstaat Baja California gefundenen Leichen handelt es sich wahrscheinlich um drei seit Ende April vermisste Touristen aus Australien und den USA. Die Leichname seien zwar in einem "fortgeschrittenen Stadium der Verwesung", aufgrund der Kleidung und "spezifischer Körpermerkmale" gebe es jedoch eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass es sich um die drei vermissten Männer handle, erklärte Staatsanwältin Maria Elena Andrade am Samstag.

Russland verkündet Einnahme von Ortschaft in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat nach Angaben aus Moskau ein weiteres Dorf in der Ostukraine eingenommen. Das Verteidigungsministerium erklärte am Sonntag, die Truppen hätten das Dorf Otscheretyne in der Region Donezk "komplett befreit". Der Ort liegt rund 15 Kilometer nordwestlich der Industriestadt Awdijiwka, die Russland im Februar unter seine Kontrolle gebracht hatte.

Innsbrucker Koalitionsgespräche mit Anzengruber/Grüne/SPÖ

Innsbruck - Eine Woche nach der Stichwahl um den Bürgermeistersessel in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hat der neu gewählte Stadtchef Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) bekanntgegeben, mit Grünen und SPÖ in offizielle Koalitionsgespräche zu starten. "Wir wollen eine 'Koalition der Gewinner' formen", sagte Anzengruber am Sonntag zur APA. Er ging davon aus, dass bis zur konstituierenden Gemeinderatssitzung am 16. Mai "alles unter Dach und Fach" sei.

Doppelmordverdächtiger Bursch offenbar nicht schuldfähig

Wien - Der unter Doppelmordverdacht stehende 17-Jährige, der in Wien in U-Haft sitzt, weil er im Sommer 2023 zwei Wohnungslose getötet haben soll, ist laut einem ersten Gutachten einer Kinder- und Jugendpsychiaterin zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig. Die vorliegende Expertise betrifft jedoch nicht das Ermittlungsverfahren wegen Mordes bzw. Mordversuchs, sondern einen Angriff auf die Mutter, der nach den Tötungsdelikten stattgefunden hat, bestätigte das Landesgericht.

