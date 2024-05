Gespräche über Gaza-Waffenruhe - Noch kein Durchbruch

Kairo - Eine weitere Runde der indirekten Verhandlungen über den Gaza-Krieg ist am Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ergebnislos zu Ende gegangen. Dies teilte die islamistische Hamas am Sonntag in ihrem Telegram-Kanal mit. Die internationalen Bemühungen um eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen gehen aber unter Hochdruck weiter. Am Sonntag reiste CIA-Chef William Burns zu einem Krisentreffen ins Vermittlerland Katar, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Al-Jazeera-Schließung in Israel: Kritik von UNO und NGOs

Tel Aviv - Israel hat den arabischen TV-Sender Al Jazeera im Land am Sonntag geschlossen. Die Regierung will die Tätigkeit des im Golfemirat Katar ansässigen TV-Netzwerks in Israel unterbinden, weil deren Korrespondenten "der Sicherheit Israels geschadet und gegen israelische Soldaten gehetzt" hätten. Al Jazeera wies Vorwürfe der Voreingenommenheit zurück. Kritik kam von internationale Organisationen, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen, sowie vom UNO-Menschenrechtsbüro.

Chinas Parteichef Xi trifft von der Leyen und Macron

Paris - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will sich bei seinem Besuch in Frankreich an diesem Montag (ab 11.00 Uhr) mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Dreiergespräch treffen. Nach der Unterredung im Pariser �lys�epalast wollen sich Macron und Xi am Nachmittag zu zweit austauschen.

Tausende protestieren in Debrecen gegen Premier Orb�n

Debrecen - Tausende Menschen sind am Sonntag erneut dem Aufruf des ungarischen Oppositionspolitikers P�ter Magyar zum Protest gegen den rechtsnationalen Premier Viktor Orb�n und seine Fidesz-Partei gefolgt. Vor der Aktion im ostungarischen Debrecen, der Provinzhochburg von Fidesz, hatte Magyar, Vize-Vorsitzender der Partei "Respekt und Freiheit" (TISZA), vor Provokationen gewarnt. Fidesz-Aktivisten hatten laut Medien nachts in der Stadt Magyar-"diskreditierende" Plakate aufgehängt.

Präsidentschaftswahl im Tschad nach Militärherrschaft

N'Djamena - Im zentralafrikanischen Tschad findet an diesem Montag nach drei Jahren militärischer Übergangsregierung erstmals eine Präsidentschaftswahl statt. Als Favorit unter den zehn Kandidaten gilt De-Facto-Staatschef General Mahamat Idriss D�by Itno (40), der 2021 nach dem Tod seines Vaters Idriss D�by Itno an der Front die Macht übernommen und die Verfassung ausgesetzt hatte.

Pensionist in Leoben wegen Mord an Ehefrau vor Gericht

Leoben - Ein Pensionist muss sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Er soll sie im November 2023 im Zuge eines Streites durch 40 Messerstiche getötet haben. Seitens der Staatsanwaltschaft wird auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt, da der Mann zwar als zurechnungsfähig eingestuft wurde, aber laut Gutachter an einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung leidet.

Tausende bei Demonstrationen nach Angriff auf SPD-Politiker

Dresden - Nach dem brutalen Angriff auf den deutschen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden haben sich in der sächsischen Metropole sowie in Berlin tausende Menschen zu Solidaritätskundgebungen gegen rechte Gewalt versammelt. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin fand am Sonntagabend eine Kundgebung unter dem Motto "Haltung zeigen gegen Hass und Gewalt: Unsere Demokratie lässt sich nicht einschüchtern!" statt.

