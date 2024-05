Israel genügt Vorschlag zur Waffenruhe im Gazastreifen nicht

Gaza - Das Ringen um eine Feuerpause im Gaza-Krieg geht weiter. Zwar stimmte die radikal-islamische Hamas am Montag einem Vorschlag Ägyptens zu. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte jedoch, der Entwurf sei "weit von Israels notwendigen Forderungen entfernt". Trotzdem werde man eine Arbeitsdelegation zu weiteren Gesprächen entsenden. Am späten Montagabend griff Israel erneut Ziele im Osten der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah an.

Russland droht Westen wegen Waffenhilfe für Kiew

Washington/Moskau - Mit einer Atomübung und der Einbestellung von Diplomaten hat Russlands Führung auf US-Waffenlieferungen und Äußerungen europäischer Spitzenpolitiker zur Unterstützung für die Ukraine reagiert. Zudem erging aus Moskau eine Drohung an die Adresse Großbritanniens. Die US-Regierung kritisierte das von Kremlchef Wladimir Putin ankündigte Abschreckungsmanöver seiner taktischen Nuklearstreitkräfte, sieht aber keinen Grund für die Änderung der Abschreckungsstrategie.

Putin beginnt fünfte Amtszeit

Moskau - Mehr als zwei Jahre nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine legt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Dienstag (11.00 Uhr MESZ) den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Damit beginnen für ihn sechs weitere Jahre als Staatschef. Die Zeremonie im Moskauer Kreml findet vor Vertretern der Regierung, beiden Kammern des russischen Parlaments und weiteren hochrangigen Gästen statt. Österreich wird laut Außenministerium nicht vertreten sein.

Lange Wartezeiten auf MRT-Termine wegen zu weniger Geräte

Wien - Lange Wartezeiten auf MRT- und CT-Untersuchungen haben 2017 zur Ergreifung von Maßnahmen geführt, sieben Jahre später häufen sich nun wieder Berichte über späte Terminvergaben. "Wir haben zu wenig Gerätekapazität in Österreich", erläuterte der Radiologe Franz Frühwald im APA-Gespräch. Die Zahl der Kassengeräte sei durch den Großgeräteplan limitiert. Die Untersuchungsdauer wurde mit neuen Tomographen zwar verkürzt, diese werden jedoch für immer mehr Diagnosen benötigt.

Kein Kickl, Teufel als Zeuge im U-Ausschuss

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" endet diese Woche, wie er begonnen hat: mit Absagen. So hatte der Obmann der Freiheitlichen, Herbert Kickl, für seine bereits zweite Befragung mit Verweis auf eine Bergtour abgewinkt. Ebenso dessen ehemaliger Geschäftspartner in der Werbeagentur Ideenschmiede, Thomas Sila. Immerhin kommt am Dienstag Kickls einstiger Kabinettschef sowie ein in Ungnade gefallener ehemaliger Grazer Blauer.

Österreich hat diesen Winter weniger Strom und Gas gebraucht

Wien - In Österreich wurden im Winter 2023/24 sowohl weniger Gas als auch weniger Strom verbraucht als im Winterhalbjahr 2022/23. Der Stromverbrauch ging um 1,3 Prozent, der Gasverbrauch sogar um 7 Prozent zurück, geht aus Daten des Energieregulators E-Control hervor. Es wurde auch deutlich weniger Gas aus den Speichern entnommen, die Speicher waren Ende März, am Ende des Winters, zu rund drei Viertel (mit 72,4 TWh) und damit deutlich besser als vor einem Jahr gefüllt.

