Israel übernimmt Kontrolle über Grenzübergang Rafah

Gaza - Israels Streitkräfte sind in Richtung der Stadt Rafah im Gazastreifen vorgerückt und haben damit Sorgen vor einer Militäroffensive befeuert. In der Nacht auf Dienstag habe das Militär den Grenzübergang Kerem Shalom beschossen, berichteten palästinensische Medien. Das Militär übernahm dem Armeeradio zufolge außerdem die Kontrolle über die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah. Am Dienstag soll es in Kairo ein weiteres Treffen von Unterhändlern geben.

Tote und Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in China

Peking - Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in China sind Staatsmedien zufolge mehr als zehn Menschen getötet oder verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 13.20 Uhr im Kreis Zhenxiong in der südwestlichen Provinz Yunnan ereignet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag, ohne weitere Angaben zur Art des Angriffs zu machen. Die Behörden überprüften den Vorfall demnach.

Österreich will sich der NATO annähern

Brüssel/Wien - Österreich will gemeinsam mit Irland, Malta und der Schweiz den Austausch mit der NATO intensivieren. Ein entsprechendes Schreiben richteten die vier neutralen Länder bereits im Dezember an das Militärbündnis, wie die "Presse" (Dienstagsausgabe) berichtete. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine habe die Partnerschaft mit dem Bündnis eine "wachsende Bedeutung", hießt es demnach in dem Papier.

Wifo erwartet bis 2028 nur schwaches Wirtschaftswachstum

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet bis 2028 ein nur schwaches Wirtschaftswachstum. Um rund ein-einviertel Prozent werde die Wirtschaftsleistung Österreichs in den fünf Jahren der Mittelfristprognose jährlich zulegen, teilte das Institut am Dienstag mit. Die Aussichten sind damit etwas schlechter als vor einem Jahr erwartet. Die Inflation dürfte erst 2027 den Zielwert von 2 Prozent erreichen. Dafür dürfte Arbeitskräftemangel die Arbeitslosenrate sinken lassen.

Russland droht Westen wegen Waffenhilfe für Kiew

Washington/Moskau - Mit einer Atomübung und der Einbestellung von Diplomaten hat Russlands Führung auf US-Waffenlieferungen und Äußerungen europäischer Spitzenpolitiker zur Unterstützung für die Ukraine reagiert. Zudem erging aus Moskau eine Drohung an die Adresse Großbritanniens. Die US-Regierung kritisierte das von Kremlchef Wladimir Putin ankündigte Abschreckungsmanöver seiner taktischen Nuklearstreitkräfte, sieht aber keinen Grund für die Änderung der Abschreckungsstrategie.

Österreich hat diesen Winter weniger Strom und Gas gebraucht

Wien - In Österreich wurden im Winter 2023/24 sowohl weniger Gas als auch weniger Strom verbraucht als im Winterhalbjahr 2022/23. Der Stromverbrauch ging um 1,3 Prozent, der Gasverbrauch sogar um 7 Prozent zurück, geht aus Daten des Energieregulators E-Control hervor. Es wurde auch deutlich weniger Gas aus den Speichern entnommen, die Speicher waren Ende März, am Ende des Winters, zu rund drei Viertel (mit 72,4 TWh) und damit deutlich besser als vor einem Jahr gefüllt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red