Pro-Palästina-Camp auf Uni-Campus in Wien geräumt

Wien - Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag das Pro-Palästina-Protestcamp auf dem Campus der Universität Wien geräumt, teils verließen die Demonstranten das Gelände des Alten AKH im Bezirk Alsergrund freiwillig. Das berichteten APA-Reporter an Ort und Stelle. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster waren zum Zeitpunkt der Polizeiaktion rund 40 Personen im Camp, die mehrfach aufgefordert wurden, das Areal zu verlassen. Nur ein Teil der Aktivisten sei dem nachgekommen.

Biden: Keine US-Waffen für Israel für Rafah-Offensive

Washington - US-Präsident Biden entzieht Israel im Fall einer Offensive nun auch in Rafah ganz im Süden des Gazastreifens die Unterstützung der USA. "Wenn Israel in Rafah eindringt, werde ich nicht die Waffen liefern, die in der Geschichte benutzt wurden, um das Problem zu bekämpfen", so Biden im Interview mit dem TV-Sender CNN, das am Mittwochabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. Israel werde von den USA keine Unterstützung erhalten, wenn es dicht besiedelte Bevölkerungszentren angreife.

Mindestens zwei Tote bei russischem Angriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Krasnodar - In der Ukraine sind bei einem russischen Angriff auf die Stadt Nikopol im Südosten des Landes nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Wie Regionalgouverneur Serhij Lysak am Donnerstag in den Onlinenetzwerken mitteilte, wurden ein 62-jähriger Mann und eine 65-jährige Frau durch russisches Artilleriefeuer getötet. Auf von Lysak veröffentlichten Bildern waren ein brennendes Haus sowie mehrere beschädigte Gebäude zu sehen.

Putin droht bei Militärparade mit Atomstreitkräften

Moskau - Am Gedenktag zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat der russische Präsident Wladimir Putin die Kampfbereitschaft seines Landes beschworen und auch mit Atomstreitkräften gedroht. Diese seien "immer in Alarmbereitschaft", sagte Putin am Donnerstag zum Auftakt der jährlichen Feierlichkeiten zum 79. Tag des Sieges bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.

Nur Präsident, Kanzler und Innenminister permanent geschützt

Wien - In Österreich haben derzeit nur drei Spitzenpolitiker ständigen Personenschutz. Es seien dies Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), teilte das Innenministerium der APA auf Anfrage mit. Zusätzlich dazu gebe es "situativen Personenschutz", der im Anlassfall "auf alle möglichen Personen ausgeweitet werden" könne. Tendenziell würden Drohungen "spätestens seit der Pandemie" zunehmen, hieß es.

Nach Hochwasser steigt Seuchen-Gefahr in Kenia

Nairobi - Die Folgen der schweren Überflutungen in Kenia könnten nach Ansicht der Nothilfekoordinatorin der Welthungerhilfe in dem ostafrikanischen Land, Camilla Schynoll, über die schweren Regenfälle hinaus anhalten. "Viele Wasserquellen sind verschmutzt und die Gefahr der Ausbreitung von Seuchen steigt im ganzen Land", sagte sie. Aktuell gebe es aufgrund der Fluten bereits den vierten Cholera-Ausbruch in Folge.

Burgenländer nach jahrelangem Fahren ohne Schein erwischt

Eisenstadt/Unterpullendorf/Bocksdorf - Bei einem landesweiten Planquadrat hat die burgenländische Polizei am Mittwoch in Unterpullendorf (Bezirk Oberpullendorf) einen Pkw-Lenker erwischt, der über 40 Jahre lang ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Der 62-Jährige entzog sich zunächst einer Kontrolle, nach einer kurzen Verfolgung mit Blaulicht und Folgetonhorn konnte der Einheimische jedoch angehalten werden. Der Mann wird angezeigt. Zudem wurden laut Polizeiaussendung von Donnerstag zahlreiche Raser ertappt.

