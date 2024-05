Österreich schafft den Aufstieg ins Finale des Song Contests

Malmö/Wien - Der Rave geht weiter: Österreichs heurige ESC-Hoffnung Kaleen hat sich im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contests von Malmö den Einzug in die Endrunde gesichert. Der 29-Jährigen gelang es mit ihrer technoangehauchten Nummer "We Will Rave", eines der begehrten zehn Finaltickets zu ergattern. Wie im Vorjahr geht das Finale des größten Musikbewerbs der Welt am Samstag (11. Mai) nun mit österreichischer Beteiligung über die Bühne.

Erste "Elefantenrunde" als Start zu zahlreichen TV-Debatten

Wien - Mit der ersten "Elefantenrunde" ist am Donnerstagabend der Reigen der TV-Konfrontationen zur EU-Wahl am 9. Juni eingeläutet worden. Die fünf Spitzenkandidaten der im Parlament vertretenen Fraktionen lieferten sich in der von den Privatsendern Puls24 und krone.tv abgehaltenen Diskussionssendung einen Schlagabtausch über die bekannten Positionen - von Klima über Migration und bis hin zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der österreichischen Neutralität.

USA: Israel kann Beschränkung von Waffenlieferungen abwenden

Washington/Jerusalem - Die US-Regierung hat an Israel appelliert, von einer großen Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen abzusehen und so auch eine Beschränkung amerikanischer Waffenlieferungen abzuwenden. "Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Donnerstag. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, sein Land sei bereit, notfalls allein zu kämpfen.

UNO-Vollversammlung stimmt über mehr Rechte für Palästina ab

New York - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Freitag über eine Stärkung der Rechte der Palästinenser innerhalb des größten UNO-Gremiums abstimmen. Der aktuelle Resolutionsentwurf räumt dem bisherigen Beobachterstaat Palästina die deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Eine Annahme würde auch den Druck für eine Vollmitgliedschaft erhöhen.

Thiem gibt Freitagmittag Statement zu seiner Zukunft ab

Wien - Tennis-Profi Dominic Thiem wird sich am Freitag um 12.00 Uhr zu seiner sportlichen Zukunft äußern. Das verriet sein Bruder und Manager Moritz Thiem am Donnerstagabend in einer WhatsApp-Gruppe für Medienvertreter. Das allseits mit Spannung erwartete Statement dürfte über die sozialen Medien transportiert werden. Die allgemeine Erwartung ging in den vergangenen Tagen dahin, dass Thiem sein baldiges, wahrscheinlich im Herbst vollzogenes Karriereende ankündigen wird.

Xi vereinbarte mit Budapest "strategische Partnerschaft"

Budapest - Zum Abschluss des Europa-Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping hat Ungarns Außenminister P�ter Szijj�rt� auf Facebook die Unterzeichnung von 18 Abkommen bekanntgegeben. Xi erklärte am Donnerstag in Budapest, die Beziehungen zu Ungarn hätten sich nun zu einer "allwettertauglichen umfassenden strategischen Partnerschaft" entwickelt. Ungarns Premier Viktor Orb�n zufolge soll unter anderem die Zusammenarbeit bei der Kernenergie vertieft werden.

Selenskyj entließ Leibwache-Chef nach Mordanschlagsplänen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem vereitelten Mordanschlagsversuch den Leiter seiner Leibwache entlassen. Selenskyj veröffentlichte am Donnerstag ein Dekret zur "Entlassung von Serhij Leonidowitsch Rud aus dem Amt des Leiters der Abteilung für Staatsschutz der Ukraine". Der Erlass nannte keine Gründe für den Personalwechsel auf dem hochsensiblen Posten.

