Dominic Thiem zieht mit Saisonende Karriere-Schlussstrich

Wien - Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Freitag sein Karrierende mit Saisonende angekündigt. "Ich habe eine sehr wichtige, traurige, aber auch sehr schöne Mitteilung. Die Saison 2024 ist meine letzte. Ich werde meiner Karriere mit Saisonende beenden", teilte der 30-Jährige über seine Social-Media-Kanäle mit. Er habe lange darüber nachgedacht, sein lädiertes Handgelenk sei einer der Gründe. "Diese Entscheidung ist die einzig richtige", sagte der US-Open-Sieger 2020.

Weitere israelische Angriffe auf Rafah und Gaza-Stadt

Gaza - Inmitten der bisher ergebnislosen Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen hat Israel am Freitag seine Angriffe im Palästinensergebiet fortgesetzt. AFP-Journalisten vor Ort berichteten Freitagfrüh von Artilleriebeschuss auf die Stadt Rafah an der südlichen Grenze zu Ägypten. Augenzeugen meldeten zudem Luftangriffe und Gefechte in der Stadt Gaza weiter nördlich. Die Hamas griff unterdessen am Freitag erneut den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom an.

UNO-Vollversammlung stimmt über mehr Rechte für Palästina ab

New York - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Freitag über eine Stärkung der Rechte der Palästinenser innerhalb des größten UNO-Gremiums abstimmen. Der aktuelle Resolutionsentwurf räumt dem bisherigen Beobachterstaat Palästina die deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Eine Annahme würde auch den Druck für eine Vollmitgliedschaft erhöhen.

Verschärfungen bei Familiennachzug ab kommender Woche

Wien - Die von türkiser Regierungsseite angekündigten Verschärfungen beim Familiennachzug treten kommende Woche in Kraft. Per Erlass soll dann etwa die Zahl der DNA-Tests "massiv erhöht" werden, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz an - von derzeit ein auf ungefähr 50 Prozent. Die Tests müssen dann auch vor Ort in den zuständigen Botschaften durchgeführt und von den Antragstellern vorerst finanziell selbst getragen werden.

Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz in Frankreich getötet

Chambery - Eine Österreicherin und ein Österreicher sind am Donnerstag bei einem Absturz eines Kleinflugzeug kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Challes-les-Eaux in Frankreich getötet worden. Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag gegenüber der APA.

Stromausfälle wegen Hitze in Mexiko und Costa Rica

Mexiko-Stadt/San Jose/Bogota - Wegen erhöhten Stromverbrauchs infolge anhaltender Hitze ist es in mehreren Regionen Mexikos zeitweise zu Stromausfällen gekommen. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt mit ihren neun Millionen Einwohnern, im Bundesstaat Mexiko sowie in den Regionen Michoac�n im Westen, Tamaulipas im Nordwesten und Campeche im Südosten fiel der Strom aus. Die Nationale Wasserkommission Conagua meldete Höchsttemperaturen von 48 Grad und mehr in den Regionen San Luis Potos� (Nordosten) und Tamaulipas.

Wahlärzte-Anteil seit 2017 teils deutlich erhöht

Wien - Der Anteil der Wahlärzte hat sich zwischen den Jahren 2017 bis 2023 - abgesehen von Teilbereichen - erhöht, teils deutlich. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei Hautärzten: Dort wuchs der Wahlarzt-Anteil von 58 Prozent auf 71 Prozent an. Das geht aus einer Beantwortung einer SPÖ-Anfrage durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hervor. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher warnte vor einem "Kipppunkt" im Gesundheitssystem.

Russische Truppen versuchen Durchbruch in Region Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen haben nach Angaben des Gouverneurs der im Nordosten der Ukraine gelegenen Region Charkiw, Oleh Synehubow, versucht, die Grenze zur Ukraine zu durchbrechen. Sie hätten den Beschuss der nahe der Grenze zu Russland gelegenen Stadt Wowtschansk verstärkt, erklärte Synehubow auf Telegram. Die Angriffsversuche seien abgewehrt worden, die ukrainischen Streitkräfte hätten "selbstbewusst ihre Stellungen gehalten und keinen einzigen Meter verloren".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red