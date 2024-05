UNO könnte Palästinensern mehr Rechte geben

New York - Nach dem Scheitern der Palästinenser mit ihrem Antrag auf Vollmitgliedschaft in der UNO können sie darauf hoffen, zumindest erweiterte Rechte in der Weltorganisation zu erhalten. Die UNO-Vollversammlung in New York soll am Freitag über einen von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachten Antrag abstimmen, mit dem es den Palästinensern erlaubt würde, Vorschläge und Entwürfe direkt bei der UNO einzubringen, ohne wie bisher einen Mitgliedstaat einschalten zu müssen.

Israelische Panzer kesseln Ostteil von Rafah ein

Gaza - Israelische Truppen treiben ungeachtet internationaler Bedenken den Vorstoß auf Rafah im Süden des Gazastreifens voran. Sie brachten die Hauptstraße unter ihre Kontrolle, die den Ostteil der von Flüchtlingen überfüllten Stadt vom Westteil trennt. Damit haben die Bodentruppen mit ihren Panzern faktisch den Ostteil Rafahs eingekesselt. Anrainer sprachen von anhaltenden Explosionen und Gewehrschüssen im Osten und Nordosten.

Verschärfungen bei Familiennachzug ab kommender Woche

Wien - Die von türkiser Regierungsseite angekündigten Verschärfungen beim Familiennachzug treten kommende Woche in Kraft. Per Erlass soll dann etwa die Zahl der DNA-Tests "massiv erhöht" werden, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz an - von derzeit ein auf ungefähr 50 Prozent. Die Tests müssen dann auch vor Ort in den zuständigen Botschaften durchgeführt und von den Antragstellern vorerst finanziell selbst getragen werden.

Dominic Thiem setzt im Herbst seinen Karriere-Schlusspunkt

Wien - Dominic Thiem wird im Herbst seine Karriere beenden. Auf einem Tennis-Court sitzend hat der Tennisstar am Freitag in einem Kurzvideo über Social Media mit emotionalen Worten diese Entscheidung verlautbart. "Ich habe eine sehr wichtige, traurige, aber auch sehr schöne Mitteilung. Die Saison 2024 ist meine letzte. Ich werde meine Karriere mit Saisonende beenden", teilte der 30-Jährige mit. Er habe lange darüber nachgedacht. "Diese Entscheidung ist die einzig richtige."

Russische Bodenoffensive in der Region Charkiw gestartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew eine Bodenoffensive in der ostukrainischen Region Charkiw gestartet. Die russischen Streitkräfte hätten Freitagfrüh versucht, mithilfe gepanzerter Fahrzeuge die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, die Kämpfe würden andauern, teilte das Ministerium mit. Kiew befürchtete schon länger eine neue Offensive in Grenzregion um die Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine.

Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz in Frankreich getötet

Chambery - Eine Österreicherin und ein Österreicher sind am Donnerstag bei einem Absturz eines Kleinflugzeug kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Challes-les-Eaux in Frankreich getötet worden. Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag gegenüber der APA. Die Opfer stammten demnach aus Tirol und Vorarlberg.

Signa - Neue Galeria-Eigner wollen 100 Mio. Euro investieren

Essen - Die neuen Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof wollen in den nächsten zwei bis drei Jahren bis zu 100 Mio. Euro investieren, um die verbleibenden Warenhausfilialen zu modernisieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Umfeld der Eigentümer. Das deutsche Magazin "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet. Ein Handelsexperte ortet bei der angeschlagenen deutschen Warenhauskette einen erheblichen Investitionsstau von insgesamt mehr als 1 Mrd. Euro.

Wiener Börse legt am Freitag weiter zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiter zugelegt. Der ATX hielt gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 3.688,61 Punkten. Der deutsche DAX und der britische FTSE-100 setzten ihre Rekordfahrt fort. Auch der ATX Total Return, bei dem die Dividendenauszahlungen miteinbezogen werden, notiert derzeit so hoch wie noch nie zuvor. Angetrieben werden die Märkte weiter von der Hoffnung auf sinkende Zinsen.

