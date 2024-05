Separatisten-Pleite bei Katalonien-Wahl

Barcelona/Madrid - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Katalonien haben die Separatisten am Sonntag eine historische Pleite erlitten. Erstmals seit 1980 verpassten die verschiedenen Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter in der spanischen Konfliktregion zusammen die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament in Barcelona. Die Sozialisten von Spitzenkandidat Salvador Illa gewannen die Wahl. Mit 42 Sitzen sind sie zwar weit von der absoluten Mehrheit (68) entfernt.

Putin entlässt Verteidigungsminister Schoigu

Moskau - Mitten im Krieg gegen die Ukraine wechselt der wiedergewählte russische Präsident Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister aus. Amtsinhaber Sergej Schoigu werde Sekretär des nationalen Sicherheitsrats und an der Ministeriumsspitze durch den Zivilisten Andrej Beloussow ersetzt, teilte die Präsidialverwaltung am Sonntag mit. Der Wirtschaftsexperte Beloussow war bisher Erster Stellvertretender Ministerpräsident. An Außenminister Sergej Lawrow will Putin festhalten.

Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Beim Vorstoß in der Region Charkiw hat Russland laut der ukrainischen Armee Erfolge erzielt. "Derzeit verzeichnet der Feind taktische Erfolge", erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Facebook. Insbesondere in der an der russischen Grenze gelegenen Stadt Wowtschansk gingen die Kämpfe demnach weiter. Die russische Armee hat dem Generalstab zufolge in die Region "bis zu fünf Bataillone" verlegt.

Nauseda und Simonyte in Präsidenten-Stichwahl in Litauen

Vilnius - Bei der Präsidentenwahl in Litauen ziehen einem Vertreter der Wahlbehörde zufolge Amtsinhaber Gitanas Nauseda und Regierungschefin Ingrida Simonyte in die Stichwahl ein. Laut dem Ergebnis nach Auszählung fast aller abgegeben Stimmen entfielen 46 Prozent auf Nauseda, der damit an der für einen Sieg in der ersten Runde erforderlichen absoluten Mehrheit scheiterte. Simonyte erhielt demnach 16 Prozent der Stimmen.

Mindestens 37 Tote nach Schlammfluten auf Sumatra

Jakarta - Die Zahl der Opfer nach den schweren Unwettern auf der indonesischen Insel Sumatra ist auf mindestens 37 gestiegen. 17 Menschen würden noch vermisst, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Montag mit. Am Hang des Vulkans Marapi in der Provinz West-Sumatra waren am Samstag nach heftigen Regenfällen Schlammlawinen aus kalter Asche und Wasser, sogenannte Lahare, niedergegangen. Mehrere Distrikte waren betroffen. Die Retter hätten mehr Leichen als vermutet entdeckt.

Forderung nach 100 zusätzlichen Richterstellen

Wien - Die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter (RIV) fordert "zeitnah" mehr als 100 zusätzliche Planstellen an Bezirks- und Landesgerichten. Diese Zahl sei nötig, um den tatsächlichen Bedarf zu decken, verwies RIV-Präsident Gernot Kanduth in einer Aussendung auf Berechnungen des Justizministeriums. Tendenziell sei der Mehrbedarf sogar bereits noch höher, da die Zahl der Gerichtsverfahren in vielen Bereichen im zweistelligen Prozentbereich zugelegt habe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red