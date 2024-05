Separatisten-Pleite bei Katalonien-Wahl

Barcelona/Madrid - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Katalonien haben die Separatisten am Sonntag eine historische Pleite erlitten. Erstmals seit 1980 verpassten die verschiedenen Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter in der spanischen Konfliktregion zusammen die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament in Barcelona. Die Sozialisten von Spitzenkandidat Salvador Illa gewannen die Wahl. Mit 42 Sitzen sind sie aber weit von der absoluten Mehrheit (68) entfernt.

Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Beim Vorstoß in der Region Charkiw hat Russland Fortschritte erzielt. "Derzeit verzeichnet der Feind taktische Erfolge", erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Facebook. Insbesondere in der an der russischen Grenze gelegenen Stadt Wowtschansk gingen die Kämpfe demnach weiter. Die russische Armee hat dem Generalstab zufolge in die Region "bis zu fünf Bataillone" verlegt. Russland meldete außerdem einen größeren ukrainischen Luftangriff.

Neue Massenproteste in Georgien trotz Haftstrafen-Drohung

Tiflis - Bei den Protesten gegen ein geplantes Gesetz zur Einstufung bestimmter Organisationen als "ausländische Agenten" in der georgischen Hauptstadt Tiflis sind einem Medienbericht zufolge 20 Menschen festgenommen worden. Darunter seien auch zwei US-Bürger und ein Russe, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Montag. Die georgische Opposition hatte die Gegner des Vorhabens am Sonntag dazu aufgerufen, über Nacht vor dem Parlament zu protestieren.

Urteil: AfD zu Recht rechtsextremistischer Verdachtsfall

Münster - Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster weiter als Verdachtsfall einstufen. Das Gericht wies am Montag eine Berufungsklage der AfD gegen ein Urteil der Vorinstanz in Köln zurück. Der Verfassungsschutzes habe bei seinen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit gewahrt, erklärte das Gericht bei der Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Entscheidung zu Inzestfall Amstetten verzögert sich

Krems - Die schriftliche Entscheidung über die bedingte Verlegung des nach dem Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten Josef F. verzögert sich. Ursprünglich war mit dem Beschluss eines Drei-Richterinnen-Senats für die vergangene Woche gerechnet worden, nun soll er "in den nächsten Tagen" ergehen, sagte Ferdinand Schuster, Sprecher des Landesgerichts Krems, am Montag auf APA-Anfrage.

Forderung nach 100 zusätzlichen Richterstellen

Wien - Die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter (RIV) fordert "zeitnah" mehr als 100 zusätzliche Planstellen an Bezirks- und Landesgerichten. Diese Zahl sei nötig, um den tatsächlichen Bedarf zu decken, verwies RIV-Präsident Gernot Kanduth in einer Aussendung auf Berechnungen des Justizministeriums. Tendenziell sei der Mehrbedarf sogar bereits noch höher, da die Zahl der Gerichtsverfahren in vielen Bereichen im zweistelligen Prozentbereich zugelegt habe.

