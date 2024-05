Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Beim Vorstoß in der Region Charkiw hat Russland Fortschritte erzielt. "Derzeit verzeichnet der Feind taktische Erfolge", erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Facebook. Insbesondere in der an der russischen Grenze gelegenen Stadt Wowtschansk gingen die Kämpfe demnach weiter. Die russische Armee hat dem Generalstab zufolge in die Region "bis zu fünf Bataillone" verlegt. Russland meldete außerdem einen größeren ukrainischen Luftangriff.

Katalanen-Führer Puigdemont will Minderheitsregierung bilden

Argel�s-sur-Mer/Barcelona - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will an die Spitze einer Minderheitsregierung in Barcelona: Der 61-Jährige kündigte am Montag im südfranzösischen Argel�s-sur-Mer seine Kandidatur an. Er will demnach eine Minderheitsregierung der Unabhängigkeitsbefürworter in der Region bilden. Bei der Regionalwahl am Sonntag in Katalonien hatten die bisher regierenden drei Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit verloren.

Urteil: AfD zu Recht rechtsextremistischer Verdachtsfall

Münster/Köln - Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster weiter als Verdachtsfall einstufen. Das Gericht wies am Montag eine Berufungsklage der AfD gegen ein Urteil der Vorinstanz in Köln zurück. Der Verfassungsschutzes habe bei seinen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit gewahrt, erklärte das Gericht bei der Urteilsbegründung. Die AfD kündigte umgehend an, den Rechtsstreit vor das nächst höhere Gericht zu tragen.

Chiphersteller ams-Osram investiert 588 Mio. Euro bei Graz

Premstätten - Beim steirischen Chiphersteller ams-Osram mit Headquarter in Premstätten südlich von Graz steht eine Großinvestition bevor. Geplant ist eine neue Fertigungsanlage in einem Reinraum im Volumen von 588 Mio. Euro bis 2030. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine Förderung von rund 200 Mio. Euro im Rahmen des European Chips Act (ECA), gab CEO Aldo Kamper am Montag nach einem Standortgipfel mit der Politik in Premstätten bekannt. Mittelfristig werden bis zu 250 Jobs geschaffen.

Jugendlicher Deutscher gesteht Kopfschuss auf 14-Jährigen

Würzburg - Erstmals seit seiner Festnahme hat ein wegen Mordes angeklagter Jugendlicher in Deutschland gestanden, einen 14-jährigen Mitschüler mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Der 15-Jährige ließ am Montag vor dem Landgericht Würzburg eine entsprechende Erklärung durch seine Verteidiger verlesen, wie Gerichtssprecherin Martina Pfister-Luz aus der nicht öffentlichen Verhandlung berichtete. Der Schuss sei allerdings nicht geplant gewesen, sondern aus der Situation heraus entstanden.

Erste Klagen gegen Mobilfunk-Servicepauschale erfolgreich

Wien - Sechs Kunden haben gegen die Servicepauschale der Mobilfunkbetreiber A1 und Magenta geklagt und vor Gericht gewonnen. Diese Mobilfunkbetreiber müssen die Servicepauschale rückerstatten. Ein Fall ist bereits rechtskräftig, in den anderen läuft noch die Berufungsfrist, berichteten "Kurier" und "Tiroler Tageszeitung" in ihren Montagsausgaben.

Mutter nach Brandstiftung in Wiener Wohnung verdächtig

Wien - Nach der Brandstiftung in der Wohnung einer vierköpfigen Familie in der Friedrich-Manhart-Straße in Wien-Floridsdorf Ende Februar gilt die Mutter der beiden kleinen Kinder als Beschuldigte. Die Staatsanwaltschaft bestätigte der APA am Montag entsprechende Ermittlungen gegen die Frau. Ein entsprechendes Brandgutachten sei jedoch noch ausständig, hieß es. Der Fall hatte auch wegen einer zeitweisen Fahndung der Polizei nach dem Vater und den Geschwistern für Aufsehen gesorgt.

