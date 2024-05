Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Beim Vorstoß in der Region Charkiw hat Russland Fortschritte erzielt. "Derzeit verzeichnet der Feind taktische Erfolge", erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Facebook. Insbesondere in der an der russischen Grenze gelegenen Stadt Wowtschansk gingen die Kämpfe demnach weiter. Die russische Armee hat dem Generalstab zufolge in die Region "bis zu fünf Bataillone" verlegt. Russland meldete außerdem einen größeren ukrainischen Luftangriff.

Chiphersteller ams-Osram investiert 588 Mio. Euro bei Graz

Premstätten - Beim steirischen Chiphersteller ams-Osram mit Headquarter in Premstätten südlich von Graz steht eine Großinvestition bevor. Geplant ist eine neue Fertigungsanlage in einem Reinraum im Volumen von 588 Mio. Euro bis 2030. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine Förderung von rund 200 Mio. Euro im Rahmen des European Chips Act (ECA), gab CEO Aldo Kamper am Montag nach einem Standortgipfel mit der Politik in Premstätten bekannt. Mittelfristig werden bis zu 250 Jobs geschaffen.

Arbeitskräftepotenzial für AK-Ökonom in Österreich "enorm"

Wien - Arbeiterkammer-Chefökonom Markus Marterbauer sieht ein "enormes" ungenutztes Arbeitskräftepotenzial in Österreich. Unter anderem über Stundenaufstockung von Teilzeitkräften, Qualifizierung von Zuwanderern, Personen in Niedriglohnjobs und Leiharbeitern sowie Mobilisierung der "stillen Reserve" könnte der Fachkräftemangel in Österreich zielführend bekämpft werden, sagte Marterbauer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. "Ich behaupte nicht, dass das leicht zu heben ist."

Urteil: AfD zu Recht rechtsextremistischer Verdachtsfall

Münster/Köln - Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster weiter als Verdachtsfall einstufen. Das Gericht wies am Montag eine Berufungsklage der AfD gegen ein Urteil der Vorinstanz in Köln zurück. Der Verfassungsschutzes habe bei seinen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit gewahrt, erklärte das Gericht bei der Urteilsbegründung. Die AfD kündigte umgehend an, den Rechtsstreit vor das nächst höhere Gericht zu tragen.

Eltern-Kind-Pass gibt es seit 50 Jahren

Wien - Seit 50 Jahren gibt es den Eltern-Kind-Pass (früher: Mutter-Kind-Pass). Aus Sicht der Ärztekammer ein Grund zum Feiern, denn der Pass zur gesundheitlichen Vorsorge für Schwangere und Kleinkinder sei "ein medizinhistorischer Meilenstein", wie Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz betonte. Einen Ausbau wünschen sich die Ärzte bei dem Vorsorgeprogramm für die Zeit nach dem fünften Lebensjahr.

Katalanen-Führer Puigdemont will Minderheitsregierung bilden

Argel�s-sur-Mer/Barcelona - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will an die Spitze einer Minderheitsregierung in Barcelona: Der 61-Jährige kündigte am Montag im südfranzösischen Argel�s-sur-Mer seine Kandidatur an. Er will demnach eine Minderheitsregierung der Unabhängigkeitsbefürworter in der Region bilden. Bei der Regionalwahl am Sonntag in Katalonien hatten die bisher regierenden drei Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit verloren.

